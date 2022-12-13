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Espor Dünya Finalleri İstanbul'da başlıyor

Global Esports Games'te (GEG 2022) final mücadelelerine İstanbul ev sahipliği yapacak.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2022 Salı 15:12
Espor Dünya Finalleri İstanbul'da başlıyor

Esporda yılın en büyük etkinliği Global Esports Games'in dünya finalleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul, Türkiye Espor Federasyonu (TESFED), Global Espor Federasyonu (GEF) iş birliği ve BtcTurk'un katkılarıyla Hilton Bomonti Otel'de gerçekleştirilecek.

Espor Dünya Finalleri'nde 60 ülkeden 300'ün üzerinde oyuncu altın madalya mücadelesi verecek. Dünyanın en iyilerinin buluşacağı GEG 2022'de; Dota 2, PUBG Mobile, eFootball ve Street Fighter oyunları yer alacak.

GEG 2022'de yer alan tüm oyunlarda ve kategorilerde Türk Milli Espor Takımları da mücadele edecek.

Organizasyonun bilet satışları "https://istanbul2022geg.gg/bilet-al" adresi üzerinden devam ediyor.

PROGRAM
Global Esports Games organizasyonu 15 Aralık Perşembe günü, uzmanların konuşmacı olarak katılacağı panellerle başlayacak.

"Global Espor Manzarası", "Espor ve Spor: Türkiye ve Bölge Üzerine Odak", "Gençlik Sınırsız Potansiyelinin Kilidini Açmak ve Yaratıcı Ekonomi" konulu panellerin düzenleneceği organizasyonda, esporcular 16 Aralık Cuma günü sahne alacak.

Açılış seremonisinin ardından PUBG Mobile 5. Tur, Street Fighter Yarı Finalleri, E-Football Yarı Finalleri ve Dota 2 Kadınlar Finali yapılacak.

Organizasyon, 17 Aralık Cumartesi günü PUBG Mobile 5. Tur'un ardından Street Fighter Finalleri, Dota 2 Açık Finalleri, E-Football Finalleri ve kapanış töreniyle sona erecek.

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