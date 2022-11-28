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Abdurrahim Özalp dünya ikincisi

Milli sporcumuz Abdurrahim Özalp, , Azerbaycan’nın başkenti Bakü'de düzenlenen IBSA Para Judo Dünya Şampiyonası'nda ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2022 Pazartesi 12:39
Abdurrahim Özalp dünya ikincisi

Siirtli sporcu Abdurrahim Özalp, Azerbaycan'ın Bakü kentinde düzenlenen IBSA Para Judo Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil ederek gümüş madalya aldı.

Siirt Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Özalp'in, 7-10 Kasım tarihleri arasında düzenlenen IBSA Para Judo Dünya Şampiyonası'nda rakiplerini yenerek gümüş madalya aldığı belirtildi.

Açıklamada, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hayati Kısacık, Özalp'i makamında kabul ederek, başarılarından dolayı kutlayıp başarılarının devamını diledi.

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