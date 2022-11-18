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Yavuz Kocaömer 74 yaşında vefat etti

Türkiye'de engelli sporlarının babası olarak kabul edilen Türkiye Engeliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı (TESYEV) Kurucusu ve Başkanı Yavuz Kocaömer, 74 yaşında hayatını kaybetti.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2022 Cuma 19:31 Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2022 Cuma 19:32
Yavuz Kocaömer 74 yaşında vefat etti

Türkiye'de engelli sporlarının babası olarak kabul edilen Yavuz Kocaömer, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Türkiye Milli Paralimpik Komitesi (TMPK) ile Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı'nın (TESYEV) kurucusu olan, halen her iki kurumun da başkanlığını sürdüren Yavuz Kocaömer, engelli sporlarının kurumsallaşmasında ve modern bir yapıya kavuşmasında en büyük paya sahip spor adamı olarak kabul ediliyor. Engellilerle ilgili bazı gazetelerde haftalık köşe yazıları da yazan Yavuz Kocaömer, 2011 yılında engelli sporlarına ve Türk-Alman ilişkilerine yaptığı katkılar nedeniyle Almanya Cumhurbaşkanlığı tarafından Alman Devlet Liyakat Nişanı ile ödüllendirilmişti. Evli bir çocuk sahibi olan Yavuz Kocaömer 74 yaşındaydı. Kocaömer'in cenazesi yarın Levent Camii'nde kılınacak öğlen namazına mütakiben Göksu (Anadolu Hisarı) Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Yavuz Kocaömer kimdir?
1948 yılında İstanbul 'da dünyaya gelen Yavuz Kocaömer, İstanbul Erkek Lisesi ve Bilir Kolejinden sonra Marmara Üniversitesi İktisadi Ticari İlimler Fakültesini bitirdi.


1972 yılında Frankfurt Johann Wolfgang Goethe Üniversitesinde 'İşçinin Yönetime Katılması' konusunda master yaptıktan sonra, 1974-1979 yılları arasında Ekmekçioğlu Holding'de Personel Müdürlüğü ve Genel Müdür Yardımcısı görevlerinde bulundu. Bu arada, Çelik Endüstrisi A.Ş. ile birlikte kurduğu pazarlama şirketinin başına geçmiş, daha sonra 1980 yılında Frankfurt 'ta kurulu K.W.V. mbH şirketinin müdürlüğünü üstlendi.
İngilizce ve Almanca bilen Yavuz Kocaömer bir çocuk babasıdır.


Uzun yıllar Almanya'da ve Türkiye'de Tenis Federasyonu'nda görev alan ve Enka Spor Kulübü'nün Tenis kaptanlığını yapan Yavuz Kocaömer, 1989-1991 yıllarında 3 yıl süreyle Federal Alman Spor Teşkilatı Başkan Danışmanlığı yaptı.
1997 yılında Türkiye Engelliler Spor Federasyonu Asbaşkanı olmuş, 1998-1999 yıllarında aynı federasyonun Başkanlığını yapmıştır.
Daha sonra 22 sene bedensel engelli bir ağabey ile yaşamanın etkisiyle 1999 yılında (TESYEV) Türkiye Engeliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı'nı (TESYEV) ve Başkanlığını üstlenmiştir.


Yine aynı yıl Frankfurt 'ta Türk Alman Engelli Sporcuları Destekleme Derneği'ni kurmuş ve halen Başkanlığını yapmaktadır.
Türkiye 'de ve Almanya'da engelleri sporlarını desteklemesi sebebiyle 2011 yılında 'Alman Devlet Liyakat Nişanı' ile onurlandırılmıştır.
Türkiye Milli Paralimpik Komitesi (TMPK) kurucusu olan Yavuz Kocaömer halen bu komitenin Yönetim Kurulu Başkanlığını yapmaktadır.
Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları Hazırlık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Komite üyesi de olan Yavuz Kocaömer, birçok gazetede de köşe yazarlığı yapmıştır.

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