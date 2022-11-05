Büyük zenginlik

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Gaziantep Üniversitesi'nde 11. Uluslararası Türk Halkları Geleneksel Spor Oyunları sempozyomunda konuştu. Erdoğan yürüttükleri çalışmaların dünya çapında karşılığını almaya başladıklarını ifade etti, akademik çalışmaların başladığını belirtti. Erdoğan "Eğer kültürümüzü sokakta, mahallemizde, ailemizde yaşatabilmek istiyorsak, bu kültürel yozlaşmanın, tek düzeliğin egemen olmasını istemiyorsak o zaman geleneksel spor dalları oyunlarının yaşamasına ve yaşatılmasına hepimiz destek olmalıyız" dedi.

DÜNYA ÇAPINDA BİR İŞ YAPILIYOR

Bilal Erdoğan şöyle konuştu: "Biz bu işin sadece geçmişte sanıldığı gibi 'Ne işimiz var geleneksel sporlarda, niye bununla uğraşıyoruz' denilecek kadar sıradan bir mevzu olmadığını anlamak ve anlatmak durumundayız. Bu yola ilk 2015'te çıktığımızda, bu durumu anlayamayan arkadaşlarımız vardı ama geldiğimiz noktada Allah'a hamdolsun insanların bu işe teveccühünü ve dünya çapında karşılığını aldığını görüyoruz. Sadece Türk dünyasında değil, dünyada bir geleneksel sporlar zenginliği mevcut."

DERS VERECEK

"Sporda her şey kazanmak değil, kaybedenin kazananı takdir ettiği, kazananın kaybedenin elini tutabildiği bir centilmenlik anlayışının kültürlerden geldiği şekilde devam etmesini ortaya koymaya çalışıyoruz. Geleneksel spor oyunlarının yaygınlaştırılmasında istediğimiz seviyeleri yakalayabilirsek, spordaki yozlaşmayı bitirebiliriz. Spor endüstrisine ders verebiliriz"

DOSTLUĞU ÖNEMSİYORUZ

"Güçlü spor endüstrilerinin şike, doping, bahis gibi sıkıntılı yönlerini spor dünyamızdan uzak tutmamız gerekiyor. Spordaki yozlaşmayı siliyoruz. Onun için biz geleneksel sporlarda hem insan dostu hem çevre dostu hem de hayvan dostu bir yaklaşımı önemsiyoruz. Geleneksel spor tesisleri ve altyapı çalışmaları yapılırken bu tesislerin hem klasik spor endüstrisindeki büyük yatırımlar gibi çevreye ve şehirciliğe zarar verecek yatırımlar olmamasını, yeşilin çoğunlukta olduğu tesisler olmasını istiyoruz.

TEZ YAZILMALI

"Geleneksek spor oyunlarıyla ilgili doktora tezi yazılmasını tevşik ediyoruz. Bu alanda burs veriyoruz. Bursumuzu tez kabul edildikten sonra veriyoruz. Çalışıldığı ülkeye göre de bursların değişen miktarları var, bunu da ilan etmiş olalım"