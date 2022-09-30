Muhteşem şölen

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından bu yıl dördüncü kez düzenlenecek Dünya Göçebe Oyunları, harika bir açılışla başladı. İlk 3'üne Kırgızistan'ın ev sahipliği yaptığı organizasyonun dördüncüsü, Bursa'nın İznik ilçesindeki İznik Gölü'nün kıyısında start aldı. "Gelenekten Geleceğe Bir'iz!" sloganıyla düzenlenen 4. Dünya Göçebe Oyunları'nda 13 branşta 102 ülkeden 3 binin üzerinde sporcu mücadele edecek. Şölenin ilk gününde kökpar-kökbörü, geleneksel okçuluk ve atlı okçuluk müsabakaları gerçekleştirildi.

GÜREŞ MÜSABAKALARI BAŞLIYOR

Organizasyonda bugün atlı okçuluk, geleneksel okçuluk, mas güreşi, aşırtmalı aba güreş ve yağlı güreş müsabakaları yapılacak. Halkın yoğun ilgi gösterdiği Göçebe Oyunları, spor müsabakalarının yanı sıra kültürel etkinliklere de ev sahipliği yapıyor. Oyunlar için hazırlanan alanda, el sanatları atölyeleri, yöresel tanıtım çadırları ile uygulamalı atölyelerde vatandaşlar, kültür ve sanat alanında farklı deneyimler yaşadı. Katılımcılara ayrıca yöresel ikramlarda da bulunuldu.

BARIŞ VE DAYANIŞMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılış konuşmasında 'barış' vurgusu yaptı. Başkan Erdoğan, oyunların önemine dikkat çekerek, "Bölgemizin dini, etnik çatışmalarla, gerilimlerle, krizlerle kavrulduğu bir dönemde barışı, dayanışmayı, yardımlaşmayı esas alan bu oyunların özgün bir iş birliği platformu olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz bu oyunlara, dünyada giderek yok olmaya yüz tutan bir kültürel zenginliğe sahip çıkmak, onu yaşatacak zemini oluşturmak olarak bakıyoruz" dedi.

BİLAL ERDOĞAN: RAKİBİMİZ YOK

Dünya Göçebe Oyunları'na katılan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, organizasyona övgüler yağdırdı. Dünyanın kültürlerinin yaşaması ve yaşatılması için destek olduklarını belirten Erdoğan, "Yaklaşık 30 branşta da sporcular gelip ülkelerinin dışında belki ilk defa kendi geleneksel sporlarını tanıtacaklar. Dünyanın bu kadar kültürel zenginliğini 4 gün içinde bir yerde görmek mümkün değil. Dünya Göçebe Oyunları alanında tek diyebiliriz" ifadelerini kullandı. Geleneksel sporların yaşatıldığı federasyonların son yıllarda büyüdüğünü ifade eden Erdoğan, Geleneksel Okçuluk Federasyonu'nun ardından cirit ve güreşte de bu büyümeyi hedeflediklerini dile getirdi. Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

Atlı okçuluk gibi seyir zevki çok yüksek olan, çok zor olan ama bizim kendi sporumuz olan branşlarda hızlı bir gelişmeyi izleyeceğiz. Bu branşların birçoğu yaş da tanımıyor. Mesela aşık, geleneksel oyunumuz, her yaşta yapılabilecek bir oyunumuz.

KÖKBÖRÜ NEFES KESTİ

Dünya Göçebe Oyunları'nın ilk gününde kökbörü (kökpar) müsabakaları gerçekleştirildi. Türklerin ata sporlarından olan ve "at üzerinde oğlak yakalama" olarak bilinen kökbörü mücadelesine yoğun ilgi vardı. Sporcular, oğlak derisinin içinin doldurulmasıyla hazırlanan yaklaşık 30 kilogram ağırlığındaki temsili oğlağı, yerden kaparak at üzerinde taşıyıp rakibin kalesine bırakmaya çalıştı.

RENKLİ GÖRÜNTÜLER

Müsabakaların ilkinde Kazakistan, Özbekistan'ı 7-1 mağlup etti. Günün ikinci karşılaşmasında Türkiye, Kırgızistan ile karşı karşıya geldi. Geleneksel sporcuların atlarıyla kıyasıya mücadelesini Kırgızistan 9-3 kazanmayı başardı. Oldukça renkli görüntülere sahne olan kökbörü müsabakaları, Göçebe Oyunları'nın diğer günlerinde de devam edecek.

OKÇULUKTA BÜYÜK HEYECAN

Dünya Göçebe Oyunları'nın ilk gününde, atlı okçuluk müsabakaları da yapıldı. Dünya geleneksel okçuluk literatürüne "Kabak atışı" adıyla geçen geleneksel okçuluk yarışlarında 30 ülkeden 74 sporcu mücadele ediyor. Sporcular, en hızlı şekilde at sürüp yerdeki ve direkteki iki hedefe oklarını göndermeye çalıştı. At üstünde havadaki hedefe doğru dikine atışı içeren müsabakalarda sporcular hem atlarını dörtnala sürüyor hem de hedeflerden puan kazanma mücadelesi verdi. Kadın erkek ayrımı olmayan karma yarışlarda, kadın sporcuların başarılı atışları seyircilerden ilgi gördü.