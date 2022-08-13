Konya'da devam eden 5. İslami Dayanışma Oyunları'ndaki Türkiye fırtınası her geçen gün artan madalya sayısı ile birlikte sürüyor. Dün sabah atıcılıkla başlayan altın madalya furyası, atletizm (1), bocce (4), halter (1), okçulukla (2) ve güreşle (1) devam etti. Sporcularımız ayrıca 10 gümüş ve 14 bronz alarak günü 34 madalya ile kapattılar. Toplamda 137 (48 altın, 48 gümüş ve 41 bronz) madalyaya ulaşan Türkiye, zirvedeki yerini korumayı başardı. Dün ilk altın madalyamız, atıcılıkta Trap Karışık Milli Takımı ile geldi. Oğuzhan Tüzün-Safiye Sarıtürk Temizdemir çifti, finalde Kuveytli rakiplerini yenerek altın altın madalya kazandılar.



SULTANLAR YARI FİNALDE



5. İslami Dayanışma Oyunları'nda kadın voleybolunda Türkiye, A Grubu'nda ikinci maçında İran'ı 3-0 yenerek lider olarak yarı finale yükseldi. 70 dakika süren mücadelenin setlerini; 25-20, 25-15, 25-17 alan Sultanlar, yarın B Grubu'nun ikincisi ile finale çıkmak için kapışacak.



GRUPTAN LİDER ÇIKTIK



5. İslami Dayanışma Oyunları'nda U23 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, B Grubu'ndaki son maçında Cezayir ile 1-1 berabere kaldı ve yarı finale lider olarak yükseldi. 7 puanla lider olarak gruptan çıkan millilerimiz, yarın kardeş ülkü Azerbaycan ile finale yükselme mücadelesi verecek.