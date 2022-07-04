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Türkiye Akdeniz Oyunları'nda zirvedeki yerini korudu

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda Türkiye, 4 Temmuz Pazar günü toplam 12 madalya kazandı. Milliler böylece, 96 madalyayla genel sıralamada birinciliğini korudu.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2022 Pazartesi 08:48
Türkiye Akdeniz Oyunları'nda zirvedeki yerini korudu

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda Türkiye, 96 madalyayla genel sıralamada birinciliğini korudu.

Oran kentinde 25 Haziran'da açılışı gerçekleştirilen oyunların 9'uncu günü tamamlandı.

Organizasyonda 3 Temmuz Pazar günü 4 altın, 2 gümüş ve 6 bronz toplam 12 madalya kazanan Türkiye, 9'uncu günün sonunda, 41 altın, 23 gümüş, 32 bronz toplam 96 madalyayla genel sıralamadaki birinciliğini sürdürdü.

Sıralamada İtalya 2'nci sıradaki yerini korurken, Fransa, ev sahibi Cezayir'i geçerek üçüncü sıraya yükseldi.

Gün gün madalya sayısı:

Türkiye'nin organizasyon kapsamında günlere göre kazandığı madalya sayıları şöyle:

İkinci gün: 1 altın, 1 bronz.

Üçüncü gün: 5 altın, 4 bronz.

Dördüncü gün: 2 altın, 3 gümüş, 2 bronz.

Beşinci gün: 10 altın, 6 gümüş, 5 bronz.

Altıncı gün: 3 altın, 2 gümüş, 4 bronz.

Yedinci gün: 12 altın, 5 gümüş, 7 bronz.

Sekizinci gün: 4 altın, 5 gümüş, 3 bronz.

Dokuzuncu gün: 4 altın, 2 gümüş, 6 bronz.



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