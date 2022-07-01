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Aktüel haberler (01.07.2022)

Spor dünyasında yaşanan son gelişmeleri ve öne çıkan haberleri fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2022 Cuma 06:50
Aktüel haberler (01.07.2022)

M'BAYE EFES'TE
Anadolu Efes, Pınar Karşıyaka'dan Fransız oyuncu Amath M'Baye'yi transfer etti. Kulüpten yapılan açıklamada, 32 yaşındaki uzun forvet ile 1 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Basketbol Ligi'nde geçen sezon 15,1 sayı, 1,9 asist ortalamaları yakalayan tecrübeli oyuncu, Şampiyonlar Ligi'nde 15,7 sayı ortalaması yakaladı.

GENÇLER NE SEVER
Spor Bakanlığı, "Genç Ne Sever" platformunu hayata geçiriyor. Platform aracılığıyla 18-30 yaş arası tüm gençlere sinema, tiyatro, konser, festival ve spor müsabakalarına bilet, farklı markalardan hediye çekleri ve seyahat biletleri hediye edilecek. Kültür, sanat, spor, seyahat faaliyetlerinde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla yapılan proje bugün tanıtılacak.

BAKANDAN TEBRİK
Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Akdeniz Oyunları'nda madalya kazanan sporcuları kutladı. Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi: 10 altın, 6 gümüş ve 5 bronz olmak üzere 21 madalya kazanan milli sporcularımızı tebrik ediyorum. Bu gururu yaşatan milli sporcularımıza, antrenörlerine teşekkür ediyorum.

ÇİLTAR'DAN SALON İSTEĞİ
Çiltar Masa Tenisi İhtisas SK Başkanı Dr. Ali Türemiş ile yönetici Kemal Sağ, SABAH Gazetesi Adana Temsilcisi ve Bölge Ekler Koordinatörü Ersin Ramoğlu'nu ziyaret ederek, başarı öyküsünü anlatıp tesis için yer tahsisi konusunda destek istediler. Türemiş, yerel yöneticilere çağrı yaparak, "Zor şartlarda imkânsızlıklar içerisinde çalışarak kazandığımız bu şampiyonluklar son derece önemli. Adana'da maalesef bir salonumuz yok. Adana'daki tesisler yeterli değil" dedi.

RADONJİC PANA'DA
Yunanıstan'ın Panathinaikos Basketbol Takımı, Georgios Vovoras'tan boşalan başantrenörlük görevine Dejan Radonjic'i getirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, 52 yaşındaki Karadağlı çalıştırıcı ile iki yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

JUVE'DE 3 TASFİYE
Juventus, Arjantinli oyuncu Paulo Dybala, İspanyol golcü Alvaro Morata ve İtalyan futbolcu Federico Bernardeschi ile yollarının ayrıldığını bildirdi. Siyah-beyazlı kulüp, üç futbolcusuyla vedalaştığını sosyal medya hesaplarından her biri için ayrı ayrı yaptığı "Teşekkürler" yazılı paylaşımla duyurdu. Tecrübeli isimlere bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dilendi.

KIRKPINAR BAŞLIYOR
Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 661'incisi, bugün başlayacak. 2 binin üzerinde pehlivanın güreş tutacağı organizasyon, minik boy güreşçilerle start alacak. Pazar günü başpehlivanlık final müsabakasıyla tarihi heyecan sona erecek. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivana 75 bin lira, ikinciye 48 bin lira, üçüncüye de 25 bin lira ödül verilecek.

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