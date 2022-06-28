Cezayir’de Türkiye rüzgarı

Milli karateciler, Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda 3 bronz madalya elde etti. Kadınlar kumitede Eda Eltemur (68 kilo), Sloven Kiti Smiljan'ı 8-3 yenerek bronz madalya kazandı. Kadınlar kumitede bir diğer milli sporcu Meltem Hocaoğlu Akyol (+68 kilo) İtalyan Aurora Zinovia Crivelli ile eşleştiği maçta 5-4 üstünlük kurarak bronza uzandı. Erkekler kumitede ise Uğur Aktaş (84 kilo) İspanyol Jose Rafael Ibanez Saenz Torre'yi 3-2 mağlup ederek, Cezayir'de bronz madalyayanın sahibi oldu.



SÜRMENELİ GARANTİLEDİ

Akdeniz Oyunları'nda Kadınlar 66 kilogram mücadelesinde Busenaz Sürmeneli, yarı finale yükseldi. Sırp rakibi Gajic Nikolina'yı mağlup eden milli boksör, madalyayı garantiledi.