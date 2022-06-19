Aktüel haberler (19.06.2022)

SULTANLAR ZORLU VIRAJDA

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nde 22 saat içinde 2 maça çıkacak. "Filenin Sultanları", Brezilya'nın başkenti Brasilia'da oynadığı ikinci hafta etabı müsabakalarında Almanya ve Güney Kore ile karşılaşacak. Milliler, ikinci hafta etabındaki 3. mücadelesinde bugün 00.00'da Almanya ile kozlarını paylaşacak. Ay-yıldızlı ekip, yarın ise son maçında ise 22.00'de Güney Kore ile kapışacak.

TÜRKOĞLU'NDAN MESAJ

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Babalar Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Türkoğlu, "Başta sevgili babam olmak üzere, bütün babaların ve ihtiyaç duyduğu anda bir cana baba şefkatiyle yaklaşıp sahiplenen herkesin Babalar Günü'nü gönülden kutlarım" dedi.

SİMGE İLE DEVAM

Eczacıbaşı Kadın Voleybol Takımı'nda milli oyuncu Simge Aköz'ün sözleşmesi yenilendi. Açıklamada, "Takımımızın kaptanı Simge'yle 2024-25 sezonu sonuna kadar birlikte çalışacağız. Kaptanımızla birlikte nice başarılara imza atacağımıza inanıyoruz" denildi.

FABREGAS AYRILDI

Ligue 1 ekibi Monaco, İspanyol futbolcu Cesc Fabregas'ın takımdan ayrıldığını açıkladı. Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Ocak 2019'dan bu yana Monaco forması giyen ve sözleşmesi sona eren 35 yaşındaki orta saha oyuncusuna teşekkür edildi.