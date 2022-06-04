Aktüel haberler (04.06.2022)

HAALAND BİZE ÇARE OLACAK

Manchester City'nin süper yıldızı Kevid de Bruyne, Erling Haaland transferini değerlendirdi. Belçikalı futbolcu "Haaland üst düzey bir forvet. Herkes ondan çok şey bekliyor. Uzun zamandır böyle bir 9 numara arıyorduk. Sezon başına 20-25 gol atacak forvetimizin olması işimizi çok kolaylaştıracak"

LACAZETTE RESMEN BİTTİ

Arsenal'de yaprak dökümü başladı. Premier Lig ekibi, Alexandre Lacazette ile yolların ayırdığını duyurdu. 31 yaşındaki forvet Arsenal formasıyla 206 maça çıktı. 71 defa ağları sarstı. İngiltere Kupası ve Community Shield kazandı.

NADAL FİNALE ÇIKTI

Fransa Açık'ta (Roland Garros) Rafael Nadal, rakibi Alexander Zverev'in sakatlanmasıyla finale yükseldi. 3 saati aşmasına rağmen henüz ikinci seti oynanan karşılaşmada 25 yaşındaki Zverev, ayak bileğinden sakatlanınca kortu tekerlekli sandalye ve gözyaşlarıyla terk etti.

BOSTON KAZANDI

NBA finalinde açılış maçını Boston Celtics, Golden State Warriors'ı 120-108 yendi. Boston son çeyreğe 12 sayı geride girerken 10 dakikada 40 sayı üretti. Maçtan da 12 sayılık farkla galip ayrıldı. Horford 26 sayı attı.

UEFA'DAN ÖZÜR!

UEFA, Paris'te oynanan finalinde yaşananlar nedeniyle taraftarlardan özür diledi. Real Madrid'in Liverpool'u 1-0 yendiği finalin başlaması, taraftar girişlerinin uzaması ve güvenlik gerekçesiyle 3 kez ertelenmişti.

NARİN'DEN GÜMÜŞ

Avrupa Halter Şampiyonası'nda 81 kiloda Türkiye'yi temsil eden Dilara Narin, birer gümüş ve bronz madalya kazandı. Narin, silkmede 133 kilo ile gümüş, toplamda da 232 kiloluk derecesiyle bronz madalya aldı.