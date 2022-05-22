Milli kürekçiler altın madalyanın sahibi oldu!

Milli kürekçiler Hamdi Okan Atmaca-Fatih Mehmet Avcı- Alper Şevket Eren ile Yusuf Ziya Ateş ve Tuana Fatma Yıldız'dan oluşan Genç Erkekler Dört Tek Dümencili (JM 4+) ekibi 6:24.80'lik derecesiyle altın madalyaya uzanırken, İtalya 6:29.51 ile ikinci, Macaristan ise 6:30.90'la üçüncü sırada yer aldı.
Şampiyonada, Genç Erkekler İki Çiftede (JM 2x) mücadele eden kürekçiler Ahmet Ali Kabadayı - Halil Kaan Köroğlu, 06:30.49'luk derecesiyle Avrupa Şampiyonu oldu. Milliler'in ardından 06:33.10'la Fransa ikinci, 06:35.14'le Polonya üçüncü sırada yer aldı.