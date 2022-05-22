Haberler Diğer Sporlar Milli kürekçiler altın madalyanın sahibi oldu!

Milli kürekçiler altın madalyanın sahibi oldu!

Son dakika spor haberi: İtalya’nın Varese şehrinde düzenlenen Gençler Avrupa Şampiyonası Kürek Yarışları’nda Milli Takım'ımız, altın madalyanın sahibi oldu.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2022 Pazar 16:13
Milli kürekçiler altın madalyanın sahibi oldu!

Milli kürekçiler Hamdi Okan Atmaca-Fatih Mehmet Avcı- Alper Şevket Eren ile Yusuf Ziya Ateş ve Tuana Fatma Yıldız'dan oluşan Genç Erkekler Dört Tek Dümencili (JM 4+) ekibi 6:24.80'lik derecesiyle altın madalyaya uzanırken, İtalya 6:29.51 ile ikinci, Macaristan ise 6:30.90'la üçüncü sırada yer aldı.

Şampiyonada, Genç Erkekler İki Çiftede (JM 2x) mücadele eden kürekçiler Ahmet Ali Kabadayı - Halil Kaan Köroğlu, 06:30.49'luk derecesiyle Avrupa Şampiyonu oldu. Milliler'in ardından 06:33.10'la Fransa ikinci, 06:35.14'le Polonya üçüncü sırada yer aldı.

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Jorge Jesus o ismi istedi! Yıldız golcü ile geliyor...
Kan donduran olay! Tekirdağ'da bir kadın 6 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldürdü
Beşiktaş'ta 14 ayrılık yaşanacak! İşte o isimler
Ve resmen açıkladı! Buruk'tan Galatasaray sözleri
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Başkan Erdoğan’a davet
Emanetiniz emin ellerde
Eskişehir'de deprem mi oldu?
2022 KURBANLIK FİYATLARI
22 Mayıs 2022 barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Yıldız isimden videolu veda! Muslera katıldı ve... Yıldız isimden videolu veda! Muslera katıldı ve... 17:16
Başakşehir'den şampiyona alkış Başakşehir'den şampiyona alkış 17:10
Imoco Volley - Vakıfbank voleybol maçı saat kaçta? Imoco Volley - Vakıfbank voleybol maçı saat kaçta? 16:55
Beşiktaş'ta 14 ayrılık yaşanacak! İşte o isimler Beşiktaş'ta 14 ayrılık yaşanacak! İşte o isimler 16:31
Norwich City - Tottenham maçı saat kaçta? Norwich City - Tottenham maçı saat kaçta? 16:31
Yusuf Yazıcı sürprizi! Trabzonspor maçına geldi Yusuf Yazıcı sürprizi! Trabzonspor maçına geldi 16:30
Daha Eski
Sahalarda görülmemiş olay! Başkan sahaya girdi ve... Sahalarda görülmemiş olay! Başkan sahaya girdi ve... 16:30
Manchester City - Aston Villa maçı saat kaçta? Manchester City - Aston Villa maçı saat kaçta? 16:25
Liverpool - Wolverhampton maçı saat kaçta? Liverpool - Wolverhampton maçı saat kaçta? 16:20
Leicester City - Southampton maçı saat kaçta? Leicester City - Southampton maçı saat kaçta? 16:15
Ve resmen açıkladı! Buruk'tan Galatasaray sözleri Ve resmen açıkladı! Buruk'tan Galatasaray sözleri 16:13
Milli kürekçiler altın madalyanın sahibi oldu! Milli kürekçiler altın madalyanın sahibi oldu! 16:10