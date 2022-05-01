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Siirt Üniversitesi Kadın Futsal Takımı şampiyon oldu!

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'nun (TÜSF) 180 üniversite arasında ÜNİLİG 2. Ligi, 1. Ligi ve Süper Ligi olarak düzenlediği Futsal branşında Siirt Üniversitesi Kadın Futsal Takımı şampiyon oldu.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2022 Pazartesi 00:10
Siirt Üniversitesi Kadın Futsal Takımı şampiyon oldu!

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'nun (TÜSF) 180 üniversite arasında ÜNİLİG 2. Ligi, 1. Ligi ve Süper Ligi olarak düzenlediği Futsal branşında Siirt Üniversitesi Kadın Futsal Takımı Trabzon'da Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin ev sahipliği yaptığı son basamak olan Türkiye ÜNİLİG Süper lig müsabakalarında rakip üniversiteleri geride bırakarak şampiyon oldu.

Siirt Üniversitesi Kadın Futsal Takımı ülkemizi Temmuz 2023'de Hırvatistan'ın Split şehrinde yapılacak olan EUSA Avrupa üniversite Oyunları'nda temsil etmeye hak kazandı. Siirt Üniversitesi teknik sorumlusu Mehmet Efe hedeflerinin Avrupa'da Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ederek şampiyonluk kazanmak olduğunu belirtti.

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