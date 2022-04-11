Yine olmadı

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Macaristan ekibi Sopron Basket'e 60-55 yenilen Fenerbahçe Safiport, ikinci oldu. İstanbul'daki maça iyi başlayan Sopron, temsilcimizin ilk 8 dakika sayı üretemediği ilk periyodu 16-6 önde bitirdi. Sert savunmaların yapıldığı ikinci periyot 29-19 Sopron üstünlüğüyle geçildi.

DENGE GELMEDİ

Fenerbahçe Safiport, 25. dakikada farkı bir sayıya indirdi: 33- 32. Sopron, final periyoduna 45- 38'lik skor avantajıyla girdi. Son bölümde skoru eşitleme fırsatını kaçıran sarı-lacivertliler, Sopron'a 60-55 yenilerek Avrupa ikincisi oldu. Fenerbahçe böylece tarihinde 4. kez çıktığı Avrupa Ligi final maçından yine eli boş ayrıldı.

KAZANMAK İSTERDİK

Fenerbahçe Safiport Başantrenörü Victor Lapena, mücadelenin ardından üzgün olduğunu dile getirdi. İspanyol hoca, "Taraftara destekleri ve yarattıkları atmosferden dolayı teşekkür ederim. En iyi taraftara sahibiz ama bugün onlara kupayı hediye etmeyi başaramadık. Bunun için gerçekten üzgünüz" ifadelerini kullandı.