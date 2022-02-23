Haberler Diğer Sporlar Aktüel haberler (23.02.2022)

Aktüel haberler (23.02.2022)

Spor dünyasında yaşanan son gelişmeleri ve öne çıkan haberleri fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2022 Çarşamba 06:50
Aktüel haberler (23.02.2022)

HALİL UMUT MELER'E GÖREV
Halil Umut Meler, Real Betis- Zenit maçını yönetecek. UEFA Avrupa Ligi play-off rövanşı yarın saat 23.00'te başlayacak. Benito Villamarin Stadı'ndaki karşılaşmada yardımcılıkları Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan olacak. İlk maçı Betis 3-2 kazanmıştı.

UKRAYNA MAÇINA ERTELEME
Ukrayna ile İspanya arasında Kiev'de oynanması planlanan 2023 FIBA Erkekler Dünya Kupası eleme maçı güvenlik sebebiyle ertelendi. 27 Şubat'ta yapılması gereken maç, temmuza alındı. FIBA'nın 7 tarafsız saha seçeneği sunduğu, Ukrayna'nın kabul etmediği bildirildi.

BİSİKLETTE ROTA ÇİZİLDİ
57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun parkuru şöyle oldu: 10 Nisan: Bodrum-Kuşadası, 11 Nisan: Selçuk (Efes)-Alaçatı, 12 Nisan: Çeşme- Karşıyaka, 13 Nisan: Konak-Spil, 14 Nisan: Manisa-Ayvalık, 15 Nisan: Edremit-Eceabat, 16 Nisan: Gelibolu- Tekirdağ, 17 Nisan: İstanbul.

NOURI'YE DEV TAZMİNAT
2017 yılında Ajax'ın Werder Bremen ile yaptığı hazırlık maçında kalp krizi geçiren Abdelhak Nouri'nin beyninde kalıcı hasar olmuştu. Nouri'nin ailesi, Ajax'ı sağlık görevlilerini sorumlu tutarak dava etmişti. Mahkeme, Hollandalıları 7.8 milyon euro tazminat ödemeye mahkum etti.

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