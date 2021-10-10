Aktüel haberler (10.10.2021)

-ING Basketbol Süper Ligi'nde 3. hafta heyecanı bugün oynanacak maçlarla devam edecek. Günün programı şöyle: 13.00: Gaziantep- Merkezefendi Belediyesi, 15.30: Semt77 Yalova-Afyon Belediye, 18.00: Anadolu Efes-Pınar Karşıyaka, Büyükçekmece- Türk Telekom.

-UEFA Uluslar Ligi'nde şampiyon belli oluyor. İspanya ile Fransa, finalde kozlarını paylaşacak. Mücadele 21.45'te başlayacak ve S Sport'tan ekranlara gelecek. Yarı finalde İspanya, İtalya'yı 2-1 yenerek finale yükselirken, Fransa ise Belçika'yı 3-2 mağlup edip finale kalmayı başarmıştı. İtalya ile Belçika ise 16.00'da üçüncülük mücadelesine çıkacak.

-Miami Heat forması giyen Ömer Faruk Yurtseven, takımının San Antonio Spurs'ü 109-105 mağlup ettiği ön sezon karşılaşmasında 14 sayı, 11 ribauntla oynadı.