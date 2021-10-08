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Son dakika haberi: Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'un acı günü! Anneannesi kazada hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda okçuluk branşında altın madalya kazanan milli sporcu Mete Gazoz'un 76 yaşındaki anneannesi Zarife Tahmaz, Sakarya'da geçirdiği trafik kazası nedeniyle yaşamını yitirdi.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2021 Cuma 07:01
Son dakika haberi: Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'un acı günü! Anneannesi kazada hayatını kaybetti

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz'un anneannesi Zarife Tahmaz (76) yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza gece saatlerinde, Sapanca ilçesi Mahmudiye Mahallesi Kuruçay Caddesi üzerinde meydana geldi. R.K. (43) yönetimindeki 34 CHF 870 plakalı hafif ticari araç yolun karşısına geçmeye çalışan Zarife Tahmaz'a çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Zarife Tahmaz 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz'un anneannesi Zarife Tahmaz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tahmaz'ın cenazesi hastanenin morguna kaldırıldı.
Polis ticarin aracın sürücüsü R.K.'yı gözaltına aldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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