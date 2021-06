Son dakika spor haberi: Ekrem Yemlihaoğlu Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları'nı anlattı

Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları Muğla'da başladı. Organizasyonu düzenleyen İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, hedeflerini ve planlarını Sabah'a anlattı. İşte o röportaj...

- Hikayenin doğuşu nasıl başladı?

"Bundan 10-12 sene önce bir grup Türk yelkenciyle İngiltere, İtalya, Yunanistan'ın aralarında olduğu uluslararası yarışlara katılmamızla bu hikaye başladı… Bu yarışların bölgeye kattığı, ülkeye kattığı değeri oralarda fark ettik. Ve bunu ülkemize taşımaya karar verdik. Çünkü bölgeye yarattığı ekonomik değerleri, hem tanıtım turizmine ve spora katkılarıyla çok ciddi faydalar getiren organizasyonların ülkemizde de görmek istedik... İlkini geçen sene pandemiden dolayı sadece İstanbul'da yaptık… Bu sene hem İstanbul, hem Muğla'da iki etap şeklinde düzenlemeyi planladık."

"ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ İÇİN DE YARIŞACAĞIZ"

- Yarış geçen sene özel bir gün olan 29 Ekim'de start verilmişti. Bu sene ise turizm başkenti Muğla ve zorlu parkuru olan İstanbul'da gerçekleştirilecek. Bundan sonraki yarışlarda özel parkurlarınız olacak mı?

"Yarışımızın ve organizasyonumuzun standart bir takvimi ve rotalarının olması en büyük hedefimiz. Dünyadaki tüm prestijli yarışlarda bu şekilde uygulanıyor. 29 Ekim'de her zaman İstanbul Boğazı'nda olacağız. Bu yarışın iki kıtanın birleştiği şehirde yapılması çok anlamlı. Bizim sloganımızı da oluşturuyor. 'Kıtaların buluştuğu' şehirde yarışıyoruz. Aynı zamanda Cumhuriyet Bayramı ve Cumhurbaşkanlığı yarışının da birbirini tamamlayan öğeler olması nedeniyle her zaman İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet yarışımızı olacak. Muğla, rüzgarı, otel ve marina gibi tesis imkanlarıyla, tarihi ve doğal güzellikleriyle zaten yatçıların en ideal olacak mekanlarından biri. Dolayısıyla Muğla lokasyon açısından tercih edildi. Üçüncü etap olarak kış yarışı planlıyoruz. Çok zorlu bir 'kış yarışı' planlıyoruz. Mart ayında 'Çanakkale şehitleri yarışı. Bunun çalışmalarına devam ediyoruz. O da çok anlamlı bir etap olacak. Çanakkale Savaşı'nda koskoca donanmaların durdurulduğu tarih.. O yüzden onu da çok önemsiyoruz.



"AVRUPA'DA YARIŞ BİLİNİYOR, İZLENİYOR"

- Yurtdışı katılım ne boyutta? Katılımdan memnun musunuz, Dünya ölçeğinde önemli yelkenciler var mı?

"Yurt dışı katılımlarında gelmeden önce ve burada PCR testi şartı koştuk. Ukrayna, Rusya, Bulgaristan, Romanya gibi ülkelerden katılımlar var. Bu dönem pandemi bizi en çok zorlayan konuydu. Çünkü ülkelerden katılacak yarışçılar, bunu 3 ay önceden planlamaları gerekiyor.. Pandemi yurt dışı katılımını olumsuz etkiliyor, temsili olarak yarışmacılar olacak. Bütün Avrupa'da yarış biliniyor, izleniyor… İlerleyene dönemde biz davet etmesek bile, onlar talep edeceklerdir. Bundan hiç şüphemiz yok."

"ÜST DÜZEY TURİST KİTLESİNİN ÜZERİNDE CİDDİ ETKİSİ VAR"

- Türkiye'nin tanıtımına nasıl bir katkı sunacak bu yarışma?

"Türkiye tüm Avrupa ülkelerinin özellikle Akdeniz çanağındaki İtalya, Yunanistan, Fransa gibi ülkeler topluluğun sahiplendiği üst düzey turizm gelirine hitap edecek alana giriyor. Daha önce çok etkin olmadığımız alan burası. Eğer bu organizasyonu iyi tanıtırsak, memnunu kalırsak, A Plus denilen turist kitlesi üzerinde çok ciddi etkisi olacaktır. Ülke olarak hiç bir eksiği olmayan, ne tesislerinde ne organizasyon kapasitesinde… Doğal güzelliği olarak zaten artıları olan bir lokasyondayız. Yatçılık üzerinden yapılan bu tanıtım hedeflediğimiz belki daha üst düzey olan turist kitlesine ulaşmamızda çok fayda sağlayacaktır. Sahip olduğunuz denizlerde eğer sosyal etkinlikler düzenlemezseniz, sivil örgütler, halk bu denizlerde faaliyet göstermezse, sahiplenmezse masanın bir ayağı eksik kalıyor. Bu yarışın Ege'de yapılıyor olması, Marmara'da, Boğaz'da yapılıyor olması uluslararası mecralarda halkımızın da buraları sahiplendiği bilincin oluştuğu algısı oluşuyor. Bu da bizim için çok kıymetli…"

"ZENGİN SPORU YAKIŞTIRMASINI KIRMALIYIZ"

- Yelken sporunun ülkemizde çok daha geniş kitlelerce sevilmesi, takip edilmesi için neler yapılmalı?

"Temel amacımız zengin sporu yakıştırmasından kurtulmamız…Tabi ki bir tekneyi almanın maliyetleri var. Ama sokakta gördüğümüz orta ve üst düzey araba maliyetini gördüğümüzde aynı maliyette tekne ve yatı da denize sokabilirsiniz. Yani bir tercih meselesi. Gençlere sevdirmek gerek. Halkın izleyebileceği parkurlarda icra etmek gerek. Burada doğaya ve rakiplere karşı nasıl bir mücadele verildiğini anlatmak ve hissettirmek lazım.. Zengin sporu yakıştırmasının ötesinde gerçek bir kahramanlık mücadelesi verildiğini anlatmak gerek…Günlerce, saatlerce fırtınada ya da güneşin altında kavrularak yapılan biri spor olduğunu öne çıkarmak gerek. Çünkü gerçekten bu böyledir. Denizcilere olan saygıyı artırmak lazım. Bir de teknesi olup, ekibi olmayan insanlarla, ekip olup teknesi olmayanları aynı platformda bir araya getirmek lazım. Tüm dünyada böyle yapılıyor. Bunu biz de yapacağız.. Tekne sahibiyle, ekipleri buluşturacağız. Sponsorluk gelirlerini artıracağız. Daha sevilen bir spor haline getirmeyi hedefliyoruz."

"ASIL HEDEF 2023"

- Cumhuriyetin 100. yılındaki yarışlarla ilgili nasıl bir planlamanız var?

"2023 aslında tarih olarak çok anlamlı. Yurtdışında düzenlenen her organizasyon 3 yılın sonunda üst noktaya gelir. Biz de geçen sene başlarken böyle bir planlamayla yola çıktık. 2023'te bu noktaya gelebileceğini hesapladık. 2023'te en üst noktaya da geleceğiz. Cumhuriyetin 100. yılına ithafen çok ciddi biri rota planlıyoruz. Uluslararası katılımlar 1 yıl önceden açılacak. Dünyanın en büyük, en güçlü ekipleri buraya davet edilecek. Hatta getirtilecek. Yurtdışında çok ciddi basın ve tanıtım çalışması yapılacak… 2023'te 100'lerce uluslararası katılımcı olacaktır. Çok geniş kitlelere, çok çeşitli sınıfta yatların olduğu bir yarışa evrileceğiz ve ondan sonra da öyle devam edecektir. Bizim için çok kritik bir dönem. Biz yurt dışı faaliyetlerine 2 yıl öncesinden başlattık bile. Dünya çapında bir yarışa hazırlanıyoruz…"

"İLK 10 YARIŞTAN BİRİ OLACAĞINA EMİNİZ"

Dünyanın prestijli yelken organizasyonları arasında ne durumdayız?

"Türkiye'de güzel yarışlar yapılıyor ama sadece yarışı yapmak yeterli değil. Saygınlığının sağlanması adına Parkurunun çok önemi var. Çok gezer modda bir yarış, hem profesyonellerin he me yarış severlerin ilgisini çekmiyor. O daha çok turistik bir gezi gibi algılanıyor. Her şeyden önce yarışınızın rotasının çok ciddi planlanması, çok ciddi zorlukları ve taktik bilgi becerileri öne çıkaran bir rota olması gerekiyor.. Marmaris ve Bodrum etabı aslında tam da böyle. Bence bu yarış Avrupa'da en zorlu ve saygın yarışlardan biri olacak…Katılım sayısı yıl yıl katlanarak artacak. Dünya sıralamasında nerede olacağımızı konuşmak çok erken. Çünkü yeni doğan bir bebek. koşmasını istemiyoruz şu anda…. Bebek gibi devam etmesini istiyoruz. Yürüsün 2023'te de koşmasını planlıyoruz. Şundan eminim ki 2023'te dünyadaki tüm denizcilerin bildiği, saygı duyduğu ilk 10 yarıştan biri olacağına eminiz. Ülkemiz çok kıymetli bir lokasyona sahip. Doğru bir organizasyonla ayakları yere basan, devlet desteğiyle, disiplinli çalışmayla çok büyük değer görecektir. Bütün amacımız ülkeye bu değeri katmak. İnşallah çok güzel bir organizasyona ev sahipliği yapacak yıllar içinde de marka değeri olacak bir yarışı armağan etmek istiyoruz. Bütün çabamız bu yönde…"

MUĞLA ETABI 25-27 HAZİRAN 2021

(Marmaris-Bodrum)-Halikarnas Kupası

Muğla etabı, 25 Haziran'da start aldı. Dünyanın en özel destinasyonlarından Marmaris-Bodrum rotasında gerçekleştirilecek. Ekiplerin Halikarnas Kupası için mücadele vereceği Yarışların, ödül töreni 27 Haziran tarihinde Bodrum Kalesi'nde düzenlenecektir.

İSTANBUL ETABI 29-31 EKİM 2021

Cumhuriyet Kupası - Mavi Vatan Kupası ve Barbaros Hayreddin Paşa Kupası

İstanbul etabı, "İki kıtada yaşayan şehir" adıyla göz kamaştırıcı güzellikteki Boğaziçi'nde, Galataport İstanbul'un ev sahipliğinde gerçekleşecek. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda başlayacak etapta, Cumhuriyet Kupası (İstanbul Boğazı), Mavi Vatan Kupası (Adalar parkuru) ve Barbaros Hayreddin Paşa Kupası (Caddebostan parkuru) yarışları düzenlenecek. İstanbul etabında, Galataport İstanbul Yarış Köyü'ndeki ve kıyıdaki izleyiciler etkinliği, daha önce hiç olmadığı kadar yakından izleme şansını bulacak. İstanbul etabı 31 Ekim'de görkemli ödül töreni ile sona erecektir.

KISA NOTLAR

Cumhurbaşkanlığı Kupası için kıtalararası yarışacaklar. Dünyanın dört bir yanından katılacak yelkenli tekneler ve yüzlerce yarışçının şampiyonluk için mücadele vereceği iki etabın sonunda, toplamda en iyi dereceyi elde edecek ekip, Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı Şampiyonu unvanına ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'na hak kazanacaktır.

ÜLKE TANITIMINA BÜYÜK KATKI

Deniz sporları içerisinde en saygın organizasyonlardan biri olan Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışı'na birçok ülkeden dünyanın en iyi yelkencileri katılarak, Muğla ve İstanbul'un sunduğu doğal, kültürel ve tarihi güzellikleri yarış boyunca bütün dünyaya göstererek ülkemizin tanıtımına büyük katkı sağlayacak. Yarış kapsamında, Muğla etabında Marmaris meydanda, İstanbul etabında Galataport İstanbul'da pandemi koşullarına uygun olarak Yarış Köyü kurulacak.

Devlet ve özel sektörün üst düzey yöneticileri ile uluslararası misyon temsilcilerinin de izleyeceği Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları'nda, yarış öncesi pandemi önlemleri kapsamında İl Hıfzıssıhha görevlileri koordinasyonunda tüm katılımcılara PCR testi uygulanarak oluşabilecek riskler en aza indirilecek.