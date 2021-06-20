Aktüel haberler (19.06.2021)

Rakip Belçika

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2021 FIBA Avrupa Şampiyonası C Grubu'ndaki 3. maçını bugün oynayacak. Potanın Perileri saat 16.00'da Belçika ile karşılaşacak. Milliler ilk iki mücadelesinde Slovakya ve Slovenya'ya yenilmişti.

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