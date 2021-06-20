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Aktüel haberler (19.06.2021)

Dünya sporundaki önemli gelişmeleri ve detayları fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte dünya sporunda öne çıkan detaylar...

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2021 Pazar 06:50
Aktüel haberler (19.06.2021)

Rakip Belçika
A Milli Kadın Basketbol Takımı, 'ndaki 3. maçını bugün oynayacak. Potanın Perileri saat 16.00'da Belçika ile karşılaşacak. Milliler ilk iki mücadelesinde Slovakya ve Slovenya'ya yenilmişti.

-Avrupa ve Dünya Şampiyonu karateci iddialı konuştu: Hedefim göndere Türk bayrağını çekmek.

- ısrarla 'dan 'yı istiyor. Başkan Al-Khelafi transfer pazarlıklarını yürütüyor.

-Fiorentina hücum hattını zenginleştirmeyi planlıyor. Transferde ana hedefleri forması giyen Gonzalez.

-Roma'nın yeni hocası Jose Mourinho, Arsenal'den Xhaka'yı istiyor. Ada'da yeterli saygı görmediğini düşünen Xhaka da gitmek istiyor.

-Barça, son olarak Lyon'da forma giyen ve bonservisi elinde olan 27 yaşındaki Hollandalı yıldız Depay ile iki yıllık sözleşme imzaladı.

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