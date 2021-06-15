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Son dakika spor haberi: Fenerbahçeli sporcu Ersu Şaşma Olimpiyat kotası kazandı!

Son dakika spor haberi: Fenerbahçeli sporcu Ersu Şaşma, nkara’da düzenlenen 3. Orhan Altan Atlamalar Kupası’nda Olimpiyat kotası kazandı. İşte detaylar...

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2021 Salı 19:29
Son dakika spor haberi: Fenerbahçeli sporcu Ersu Şaşma Olimpiyat kotası kazandı!

'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Fenerbahçeli milli atletimiz Ersu Şaşma, Ankara'da düzenlenen 3. Orhan Altan Atlamalar Kupası'nda sırıkla atlamada 5.80m'lik atlayışıyla Türkiye rekoru kırarak Olimpiyat kotası kazandı" ifadeleri kullanıldı.

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