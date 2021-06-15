Son dakika spor haberi: Fenerbahçeli sporcu Ersu Şaşma Olimpiyat kotası kazandı!

Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Fenerbahçeli milli atletimiz Ersu Şaşma, Ankara'da düzenlenen 3. Orhan Altan Atlamalar Kupası'nda sırıkla atlamada 5.80m'lik atlayışıyla Türkiye rekoru kırarak Olimpiyat kotası kazandı" ifadeleri kullanıldı.
🇹🇷 Olimpiyatlara bir kota daha!— Fenerbahçe SK 🇹🇷 (@Fenerbahce) June 15, 2021
Fenerbahçe Spor Kulübü #Tokyo2020 yolunda… 💪
Fenerbahçeli milli atletimiz Ersu Şaşma, Ankara'da düzenlenen 3. Orhan Altan Atlamalar Kupası'nda sırıkla atlamada 5.80m'lik atlayışıyla Türkiye rekoru kırarak Olimpiyat kotası kazandı. pic.twitter.com/Z0H6gA5ppL