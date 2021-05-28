Aktüel haberler (28.05.2021)

FETİH KUPASI'NDA HEYECAN BAŞLADI

İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümü kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen 9. Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk Yarışmaları başladı. Bu yıl 30'dan fazla ülkeden 200'e yakın sporcunun katıldığı organizasyonun ilk gününde geleneksel ile modern okçuluk sıralama ve deneme atışları gerçekleştirildi. Bugün eleme atışlarının yapılacağı Fetih Kupası Okçuluk Yarışmaları'nda, yarın final atışlarıyla ödül alan sporcular belli olacak.

SULTANLAR GALİP: 3-1

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'ndeki üçüncü maçında Polonya ile karşı karşıya geldi. Türkiye, maçı 25-23, 25-27, 25-23 ve 25-20'lik setlerle kazanarak 3'te 3 yaptı. Filenin Sultanları; FIVB Milletler Ligi'ndeki ilk iki maçta Sırbistan'ı 3-2, İtalya'yı ise 3-0 yenmişti. Milliler, 31 Mayıs Pazartesi günü Kanada ile karşı karşıya gelecek.

SERİDE GERİ SAYIM

ING Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasındaki playoff final maçlarının programı belli oldu. Mücadele, 3 Haziran Perşembe günü oynanacak maçla başlayacak. 3 ile 5 Haziran'daki ilk iki maça Efes'in ev sahipliği yapacağı seri, 7 Haziran'da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'na taşınacak. 3 galibiyete uzanan takım şampiyon olacak.

Real Madrid'in teknik direktörü Zinedine Zidane, görevini bıraktı. Şampiyonluğu Atletico Madrid'e kaptıran eflatun-beyazlıların ilk hedefinin İnter ile yollarını ayıran Antonio Conte olduğu ifade edildi.

Fransa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Lille'in kalecisi Mike Maignan'ın yeni adresi Milan oldu. İtalyanlar, 25 yaşındaki Fransız eldiveni 15 milyon euro karşılığında 2026 yılına kadar renklerine bağladı.

NBA play-off'larında Philadelphia 76ers, Furkan Korkmaz'ın 13 sayıyla oynadığı müsabakada Washington Wizards'ı 120-95 yenerek ilk tur serisinde durumu 2-0 yaptı. Milli basketbolcu ayrıca 1 ribaund aldı.