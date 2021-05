Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Gençler istikbalimizdir

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, 19 Mayıs Temsilci Genç Buluşması ve TRT Spor Yıldız Tanıtım Programı'nda gençlerle bir araya geldi. Başkan Erdoğan, şunları söyledi: "ARAMIZDA ülkemizin 81 vilayetinin yanı sıra KKTC'den gelen gençlerimiz bulunuyor. Sizlerin nezdinde milletimizin her bir ferdinin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı tebrik ediyorum. Gazi Mustafa Kemal'in 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışı ile yakılan İstiklal Meşalesi dalga dalga tüm Anadolu'yu sarmış ve Cumhuriyet'le hedefine ulaşmıştır. Samsun'a 102 yıl önce ayak basan öncü kadronun kutlu yürüyüşünde verilen her mesaj 'Ya istiklal ya ölüm' kararlılığının ifadesidir. Gençler bu ülkenin istiklali ve istikbali içindir. Böylesine önemli bir sembolün gençlere emanet edilmesi büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını sizlerle birlikte yürütme kararlılığımızın isabetini gösteriyor.



GENÇLER VAR MISINIZ?



İki yıl önce Samsun'da yine bir 19 Mayıs programında gençlerimizden aldığım sözleri tekrar duymak istiyorum. 19 Mayıs ruhunu 102 yıl önce ilk günkü gibi yaşatmaya var mısınız? 23 Nisan ruhunu o günkü heyecan ve coşkuyla sürdürmeye var mısınız? Uğrunda büyük acılar çektiğimiz demokrasimize gözümüz gibi bakmaya var mısınız? 15 Temmuz'da olduğu gibi istiklalimiz ve istikbalimiz uğrunda canımız pahasına mücadeleye var mısınız? 2023 hedeflerimizi ne pahasına olursa olsun gerçekleştirmeye var mısınız? Türkiye'ye çelme takmaya çalışanlara derslerini vermeye var mısınız?"

Son 19 yıldır sağladığımız istikrar ve güven iklimiyle ülkemiz kendi potansiyelini hayata geçirme imkanını bulmuştur. Kabul edilen Türkiye halen içinden geçmekte olduğu süreci tamamladığında 21'inci yüzyılın lider ülkesi olarak küresel sistemde hak ettiği yeri alacaktır.