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F1 ’de

F1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, 'de sezonun 3. yarışıyla sürecek. kentindeki 4,6 km'lik Pisti'nde düzenlenecek 66 turluk mücadelenin sıralama turları, bugün 17.00'de başlayacak.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2021 Cumartesi 06:50
F1 Portekiz’de
F1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, 'de sezonun 3. yarışıyla sürecek. kentindeki 4,6 km'lik Pisti'nde düzenlenecek 66 turluk mücadelenin sıralama turları, bugün 17.00'de başlayacak. Yarış ise yarın aynı saatte yapılacak. takımından ve 'dan 'in birer galibiyeti var.
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