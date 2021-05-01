F1 Portekiz’de

F1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Portekiz'de sezonun 3. yarışıyla sürecek. Portimao kentindeki 4,6 km'lik Algarve Pisti'nde düzenlenecek 66 turluk mücadelenin sıralama turları, bugün 17.00'de başlayacak.
F1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Portekiz'de sezonun 3. yarışıyla sürecek. Portimao kentindeki 4,6 km'lik Algarve Pisti'nde düzenlenecek 66 turluk mücadelenin sıralama turları, bugün 17.00'de başlayacak. Yarış ise yarın aynı saatte yapılacak. Mercedes takımından Hamilton ve Red Bull'dan Verstappen'in birer galibiyeti var.