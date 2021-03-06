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'de altın madalya kazandı

, 'da düzenlenen ’nda Artistik Buz Pateni branşı . Girls-Free Skating kategorisinde 1. oldu...

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2021 Cumartesi 13:43
Derya Taygan Sofia Trophy'de altın madalya kazandı

İTÜ ETA Vakfı İzmir Çiğli Bilim Kampüsü öğrencisi , 'da düzenlenen 2021 yarışmalarında, Artistik Buz Pateni branşı . Girls-Free Skating kategorisinde birinci olarak altın madalya kazandı.

Doğa Koleji'nden yapılan açıklamaya göre, dünyanın dört bir tarafından 28 sporcunun katıldığı turnuvada, 11 yaşındaki Doğa Koleji öğrencisi Derya Taygan, kendinden yaşça büyük sporcuları geçerek başarısını zirveye taşıdı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Derya Taygan hedefine ulaştığı için oldukça mutlu olduğunu ve en çok etkilendiği sporcunun olduğunu belirterek, "Başta ve antrenör hocalarım olmak üzere, her anımda çok büyük desteklerini yanımda hissettiğim öğretmenlerime ve okul yöneticilerime çok teşekkür ederim. Çalışmalarımın sonuçlarını görmek gerçekten müthiş bir duygu. Milli sporcu olarak ulusal ve uluslararası yarışmalarda ülkemi temsil etmeye devam edeceğim." dedi.

Derya Taygan'ın babası ise, "Kızımız 9 yaşında milli sporcu olduğunda çok gururlanmıştık. Yaşadığı mutluluk, buz patenine ilgisi ve sevgisi her türlü desteği hak ediyor. Sportif başarılar için aile desteği çok önemli, biz de anne ve babası olarak ona büyük zaman ayırıyor, elimizden gelen tüm fedakarlığı yapıyoruz." yorumunu yaptı.

Genel Müdürü ise "Öğrencimiz Sofia Trophy'de bizleri 3'üncü kez gururlandırıyor. 2019 yılında 21 yarışmacı arasında üçüncü, 2020'de 34 yarışmacı arasında birinci ve 2021'de 28 yarışmacı arasında birinci olmuştu. Bu yıl 'den katılan 5 sporcu içinde olması da ayrıca mutluluk verici; öğrencimizi ve ailesini yürekten tebrik ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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