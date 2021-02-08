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ile yeni sözleşme imzaladı

, 2021 sezonu için pilot ile yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2021 Pazartesi 15:07
Mercedes Lewis Hamilton ile yeni sözleşme imzaladı
, 2021 sezonu için 36 yaşındaki pilot ile yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

Mercedes, 7 kez Formlula 1 şampiyonu olan Lewis Hamilton ile 2021 sezonu için sözleşme imzalandığını açıkladı. 5 sezondur 'de şampiyonluğu bırakmayan Mercedes ile İngiliz pilot Lewis Hamilton, 2021'de de birlikte yarışmaya devam edecek. Mercedes konuyla ilgili resmi duyuru yaparken, İngiliz basınında yer alan haberlerde Hamilton'ın 40 milyon Sterlin kazanacağı belirtildi.
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