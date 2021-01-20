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Eren unutulmaz

2017’de şehit edilen ’ün ismi ’da açılan Gençlik Merkezi’ne verildi. Bakan Kasapoğlu, “Eren unutulmayacak” dedi.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2021 Salı 23:24 Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2021 Çarşamba 06:50
Eren unutulmaz

Gençlik ve Spor Bakanı , 'da Gençlik Merkezi açılışına katıldı. Bakan Kasapoğlu, 2017 yılında henüz 15 yaşındayken şehit olan 'ün isminin merkeze verildiğini açıkladı. Eren'in, 'nin cesareti ve sembolü olduğunu kaydetti.

YİĞİTLERİN ŞEHRİ
Bakan Kasapoğlu, Trabzon şehrine şükranlarını sunarken, "Sadece Trabzon'un değil, ülkemizin gençlik sembolü, yiğitlik sembolü, cesaret sembolü olan şehit Eren kardeşimizi bu vesileyle rahmetle anıyorum. Kendisini hiçbir zaman unutmadık, hiçbir zaman unutmayacağız" dedi.

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