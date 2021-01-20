Eren unutulmaz

Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, Trabzon'da Gençlik Merkezi açılışına katıldı. Bakan Kasapoğlu, 2017 yılında henüz 15 yaşındayken şehit olan Eren Bülbül'ün isminin merkeze verildiğini açıkladı. Eren'in, Türkiye'nin cesareti ve sembolü olduğunu kaydetti.



YİĞİTLERİN ŞEHRİ

Bakan Kasapoğlu, Trabzon şehrine şükranlarını sunarken, "Sadece Trabzon'un değil, ülkemizin gençlik sembolü, yiğitlik sembolü, cesaret sembolü olan şehit Eren kardeşimizi bu vesileyle rahmetle anıyorum. Kendisini hiçbir zaman unutmadık, hiçbir zaman unutmayacağız" dedi.