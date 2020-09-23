Haberler Diğer Sporlar Aktüel haberler (23.09.20)

haberler (23.09.20)

Dünya sporundaki önemli gelişmeleri ve detayları fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte dünya sporunda öne çıkan detaylar...

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2020 Çarşamba 00:15 Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2020 Çarşamba 06:50
Aktüel haberler (23.09.20)

Inter, 'dan Vidal'e (33) imza attırdı. İtalyanlar, Şilili orta saha için 1 milyon euro ödeme yapacak.

Roma, Amadou Diawara'yı (23), 22 yaş altı gösterdiği için Verona maçında 3-0 hükmen yenik sayıldı.

Milli tenisçi , 'ın elemesinde Ukraynalı Tsurenko'yu 2-1 yenerek tur atladı.

, eski golcüsü Morata'yı transfer etti. İspanyol oyuncu, Juve'de 93 maçta 40 gol atmıştı.

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde , BŞB'yi 25-21, 25-20 ve 25-20'lik setlerle 3-1 mağlup etti.

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