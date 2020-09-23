Aktüel haberler (23.09.20)

Inter, Barcelona'dan Vidal'e (33) imza attırdı. İtalyanlar, Şilili orta saha için 1 milyon euro ödeme yapacak.

Roma, Amadou Diawara'yı (23), 22 yaş altı gösterdiği için Verona maçında 3-0 hükmen yenik sayıldı.

Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, Fransa Açık'ın elemesinde Ukraynalı Tsurenko'yu 2-1 yenerek tur atladı.

Juventus, eski golcüsü Morata'yı transfer etti. İspanyol oyuncu, Juve'de 93 maçta 40 gol atmıştı.

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde Halkbank, Bursa BŞB'yi 25-21, 25-20 ve 25-20'lik setlerle 3-1 mağlup etti.