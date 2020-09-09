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09 Eylül 2020, Çarşamba
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Çevre temalı

Çevre temalı yarı maraton

'nin ilk sanal yarı maratonu olan Maratonu'nun basın toplantısı yapıldı

'nin ilk sanal yarı maratonu olan Maratonu'nun basın toplantısı yapıldı. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, maratonun bu sene çevre temalı olacağını belirterek" Fiziksel koşunun yanı sıra sanal koşu da düzenlenecek" ifadelerini kullandı.
  1. 9.9.2020
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