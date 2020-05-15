Carlos Sainz resmen Ferrari'nin pilotu oldu! Carlos Sainz Junior kimdir?
Formula 1'de transferler sürüyor. Son olarak, Alman pilot Sebastian Vettel ile yollarını ayıran Ferrari, İspanyol pilot Carlos Sainz ile 2021 ve 2022 yıllarını kapsayan iki yıllık anlaşmaya vardı. Bu anlaşma Formula severler tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Peki, Carlos Sainz Junior kimdir? Ferrari'ye hangi takımdan geldi? İşte yanıtlar...
Tüm dünyada büyük bir hayran kitlesine sahip olan Formula 1'de dikkat çeken transferler yaşanıyor. Ferrari, Alman pilotu Sebastian Vettel ile yollarını ayırmıştı. İtalyan ekibi, Carlos Sainz ile 2021 ve 2022 yıllarını kapsayan iki yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.
İspanyol pilotun McLaren'den ayrılarak Ferrari ile anlaşması yarışseverler tarafından ilgiyle karşılandı. Sainz ilk açıklamasında, Ferrari ile anlaştığından dolayı oldukça mutlu olduğunu dile getirdi.
Bilindiği gibi Ferrari, Fransız genç pilot Charles Leclerc ile de yola devam kararı almıştı. Bu arada Carlos Sainz'in McLaren'de boşalan koltuğuna Avustralyalı pilot Daniel Ricciardo oturacak.
Corona virüsü salgını sonrası tüm spor faaliyetleri olduğu gibi F1 yarışlarının da 10 etabı ertelenmişti. Şampiyonanın 5 Temmuz'da Avusturya'da düzenlenecek yarışla başlaması planlanıyor.
CARLOS SAINZ KİMDİR?
İspanyol ralli efsanesi Carlos Sainz'in oğlu olan Carlos Sainz Junior, 1 Eylül 1994 Madrid doğumludur. 7 yaşında kartinge başlayan genç pilot, Red Bull'un genç pilot yetiştirme programına katıldı. Hamilton'un 5 saniye ceza almasıyla birlikte kariyerinin ilk podyumunu Brezilya 2019'da elde ederek dikkat çekti. Sainz önümüzdeki yıl Formula 1'in önemli takımı Ferrari'de performans sergileyecek.
- 15.05.2020
- Güncelleme: 15.05.2020 12:33
- Sergen Yalçın açıkladı! Corona virüsü test sonucu...
- Bundesliga'da heyecan yeniden başlıyor! İşte ilk 6 karşılaşma
- Carlos Sainz resmen Ferrari'nin pilotu oldu! Carlos Sainz Junior kimdir?
- Corona virüsünün maliyeti 4 milyar doları bulabilir! Amerikan Beyzbol Ligi...
- Razvan Lucescu: Fenerbahçe'nin teklifiyle ilgilenmiyorum
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Carlos Sainz resmen Ferrari'nin pilotu oldu! Carlos Sainz Junior kimdir? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.