Carlos Sainz resmen Ferrari'nin pilotu oldu! Carlos Sainz Junior kimdir?

Tüm dünyada büyük bir hayran kitlesine sahip olan Formula 1'de dikkat çeken transferler yaşanıyor. Ferrari, Alman pilotu Sebastian Vettel ile yollarını ayırmıştı. İtalyan ekibi, Carlos Sainz ile 2021 ve 2022 yıllarını kapsayan iki yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

İspanyol pilotun McLaren'den ayrılarak Ferrari ile anlaşması yarışseverler tarafından ilgiyle karşılandı. Sainz ilk açıklamasında, Ferrari ile anlaştığından dolayı oldukça mutlu olduğunu dile getirdi.

Bilindiği gibi Ferrari, Fransız genç pilot Charles Leclerc ile de yola devam kararı almıştı. Bu arada Carlos Sainz'in McLaren'de boşalan koltuğuna Avustralyalı pilot Daniel Ricciardo oturacak.

Corona virüsü salgını sonrası tüm spor faaliyetleri olduğu gibi F1 yarışlarının da 10 etabı ertelenmişti. Şampiyonanın 5 Temmuz'da Avusturya'da düzenlenecek yarışla başlaması planlanıyor.

CARLOS SAINZ KİMDİR?

İspanyol ralli efsanesi Carlos Sainz'in oğlu olan Carlos Sainz Junior, 1 Eylül 1994 Madrid doğumludur. 7 yaşında kartinge başlayan genç pilot, Red Bull'un genç pilot yetiştirme programına katıldı. Hamilton'un 5 saniye ceza almasıyla birlikte kariyerinin ilk podyumunu Brezilya 2019'da elde ederek dikkat çekti. Sainz önümüzdeki yıl Formula 1'in önemli takımı Ferrari'de performans sergileyecek.