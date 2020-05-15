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15 Mayıs 2020, Cuma
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resmen 'nin pilotu oldu! Carlos Sainz Junior kimdir?

Carlos Sainz resmen Ferrari'nin pilotu oldu! Carlos Sainz Junior kimdir?

1'de transferler sürüyor. Son olarak, Alman pilot ile yollarını ayıran , İspanyol pilot ile 2021 ve 2022 yıllarını kapsayan iki yıllık anlaşmaya vardı. Bu anlaşma Formula severler tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Peki, Carlos Sainz Junior kimdir? Ferrari'ye hangi takımdan geldi? İşte yanıtlar...

Tüm dünyada büyük bir hayran kitlesine sahip olan 1'de dikkat çeken transferler yaşanıyor. , Alman pilotu ile yollarını ayırmıştı. İtalyan ekibi, ile 2021 ve 2022 yıllarını kapsayan iki yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

İspanyol pilotun 'den ayrılarak Ferrari ile anlaşması yarışseverler tarafından ilgiyle karşılandı. Sainz ilk açıklamasında, Ferrari ile anlaştığından dolayı oldukça mutlu olduğunu dile getirdi.

Bilindiği gibi Ferrari, Fransız genç pilot Charles Leclerc ile de yola devam kararı almıştı. Bu arada Carlos Sainz'in McLaren'de boşalan koltuğuna Avustralyalı pilot oturacak.

Corona virüsü salgını sonrası tüm spor faaliyetleri olduğu gibi F1 yarışlarının da 10 etabı ertelenmişti. Şampiyonanın 5 Temmuz'da 'da düzenlenecek yarışla başlaması planlanıyor.

CARLOS SAINZ KİMDİR?

İspanyol ralli efsanesi Carlos Sainz'in oğlu olan Carlos Sainz Junior, 1 Eylül 1994 Madrid doğumludur. 7 yaşında kartinge başlayan genç pilot, 'un genç pilot yetiştirme programına katıldı. Hamilton'un 5 saniye ceza almasıyla birlikte kariyerinin ilk podyumunu 2019'da elde ederek dikkat çekti. Sainz önümüzdeki yıl Formula 1'in önemli takımı Ferrari'de performans sergileyecek.

  1. 15.05.2020
  2. Güncelleme: 15.05.2020 12:33
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