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14 Mayıs 2020, Perşembe
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gelecek yıl 'e katılıyor!

Daniel Ricciardo gelecek yıl McLaren'e katılıyor!

Avustralyalı 1 pilotu , önümüzdeki yıl 'e katılacak. Bu ismin katılımıyla, İspanyol pilot 'le de yolların ayrılacağı ifade edildi.

Takımı CEO'su Zak , yaptığı yazılı açıklamada, "Bu; takımımız, ortaklarımız ve elbette taraftarımız için çok güzel bir haber" ifadesini kullandı.

30 yaşındaki pilot, McLaren'de gelecek sezon 3'üncü yılına girecek 20 yaşındaki Büyük Britanyalı Lando Norris ile takım arkadaşı olacak. Avustralyalı pilotun McLaren'e katılmasıyla İspanyol pilot ile yollar ayrılıyor.

Brown, İspanyol pilotun bu yıl sonu takımdan ayrılacağını belirterek, kendisine teşekkür etti ve kariyerinde başarılar diledi.

Sainz'ın Ferrari takımına katılacağı iddia ediliyor. Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle Formula 1'de 2020 sezonu henüz başlamadı.

  1. 14.05.2020
  2. Güncelleme: 14.05.2020 13:55
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