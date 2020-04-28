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28 Nisan 2020, Salı
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1’de iptal

Formula 1’de Fransa iptal

, 1'i de etkiledi. Salgın nedeniyle şampiyonanın 2020'de yapılması planlanan etabı iptal edildi.

, 1'i de etkiledi. Salgın nedeniyle şampiyonanın 2020'de yapılması planlanan etabı iptal edildi. 2020 sezonunda salgın sebebiyle iptal edilen veya ertelenen etap sayısı 10'a yükselirken, etabı ise seyircisiz yapılacak.
  1. 28.4.2020
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