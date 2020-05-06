Aktüel haberler (06.05.20)

İspanya La Liga'da Eibar takımından ortak açıklama: "En çok sevdiğimiz işi yaparken, hastalık bulaştırabilecek, toplum için korkunç sonuçlar doğuracak bir duruma getirebilecek olmamız bizi endişelendiriyor."

Koronavirüs nedeniyle 14 Mart'ta askıya alınan Macaristan 1. Futbol Ligi'nde sezon 30 Mayıs'ta tekrar başlayacak. Kupa maçlarının ardından, 30 Mayıs'ta ligin kaldı

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin durumunun gelecek ay yapılacak toplantıda belli olacağını açıkladı. Aydın, "Yapılması için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.

Voleybol Federasyonu Merkez Hakem ve Gözlemci Kurulu, ulusal gözlemcilere online sınav düzenleyecek. Sınav, liglerde görev yapan gözlemcilerin kendi portalları üzerinden 10 Mayıs Pazar saat 14.00'te yapılacak.