Aktüel haberler (06.05.20)
Dünya sporundaki önemli gelişmeleri ve detayları fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte dünya sporunda öne çıkan detaylar...
İspanya La Liga'da Eibar takımından ortak açıklama: "En çok sevdiğimiz işi yaparken, hastalık bulaştırabilecek, toplum için korkunç sonuçlar doğuracak bir duruma getirebilecek olmamız bizi endişelendiriyor."
Koronavirüs nedeniyle 14 Mart'ta askıya alınan Macaristan 1. Futbol Ligi'nde sezon 30 Mayıs'ta tekrar başlayacak. Kupa maçlarının ardından, 30 Mayıs'ta ligin kaldı
Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin durumunun gelecek ay yapılacak toplantıda belli olacağını açıkladı. Aydın, "Yapılması için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.
Voleybol Federasyonu Merkez Hakem ve Gözlemci Kurulu, ulusal gözlemcilere online sınav düzenleyecek. Sınav, liglerde görev yapan gözlemcilerin kendi portalları üzerinden 10 Mayıs Pazar saat 14.00'te yapılacak.
- 6.5.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Aktüel haberler (06.05.20) haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.