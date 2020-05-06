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06 Mayıs 2020, Çarşamba
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haberler (06.05.20)

Aktüel haberler (06.05.20)

Dünya sporundaki önemli gelişmeleri ve detayları fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte dünya sporunda öne çıkan detaylar...

'da Eibar takımından ortak açıklama: "En çok sevdiğimiz işi yaparken, hastalık bulaştırabilecek, toplum için korkunç sonuçlar doğuracak bir duruma getirebilecek olmamız bizi endişelendiriyor."

Koronavirüs nedeniyle 14 Mart'ta askıya alınan 1. Futbol Ligi'nde sezon 'ta tekrar başlayacak. Kupa maçlarının ardından, 30 Mayıs'ta ligin kaldı

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı , Kırkpınar 'nin durumunun gelecek ay yapılacak toplantıda belli olacağını açıkladı. Aydın, "Yapılması için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.

Voleybol Federasyonu Merkez Hakem ve Gözlemci Kurulu, ulusal gözlemcilere online sınav düzenleyecek. Sınav, liglerde görev yapan gözlemcilerin kendi portalları üzerinden 10 Mayıs Pazar saat 14.00'te yapılacak.

  1. 6.5.2020
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