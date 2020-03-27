Can ve Deniz Öncü kardeşler yarışlara evlerinde hazırlanıyor
Türkiye'nin motor sporlarındaki en genç ve yetenekli isimlerinden Can ve Deniz Öncü kardeşler, koronavirüs sebebiyle ertelenen organizasyonların ardından hazırlıklarına evlerinde devam ediyor.
Yetenekleriyle ön plana çıkan Öncü kardeşlerden Can Öncü, Dünya Süpersport Şampiyonası'nda yarışıyor. Turkish Puccetti Racing Team adına yarışan Can ayrıca en geç GP şampiyonu unvanına sahip bir isim. Dünya Moto 3 Şampiyonası'nda Red Bull KTM Tech3 takımı adına yarışan Deniz Öncü ise, Asya Kupası Şampiyonu ve Avrupa Süpermoto Şampiyonu olmayı başardı.
'EVDE KAL' MESAJI VERDİLER
Antrenmanlarına evlerinin bahçesinde devam ettiklerini belirten Can Öncü, "Şu anda koronavirüsten dolayı yarışlarımızın hepsi ertelendi. Biz de antrenmanlarımızı daha çok bahçemizde yapıyoruz, olabildiğince daha dikkatli olmaya çalışıyoruz. Siz de insanlarla aranızdaki mesafeyi olabildiğince korumaya çalışın, dikkatli olun. En kısa sürede pistlere dönüp, sizlere eğlenceli yarışlar göstermek istiyorum. Koronavirüsü atlattıktan sonra hepinizle görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.
DENİZ ÖNCÜ: UMUYORUM Kİ DÜNYADAKİ DURUMLAR DÜZGÜN BİR HAL ALIR
Zorunlu olmadıkça vatandaşların evden çıkmaması gerektiğine vurgu yapan Deniz Öncü ise, "Bildiğiniz gibi 2020 yılında koronavirüs ortaya çıktı. Çok hızlı şekilde yayılıyor, insandan insana geçiyor. Devletimizin dediği gibi lütfen sokağa çıkmayın. Olabildiğince evde kalın. İhtiyacınız halinde dışarı çıkın. Çünkü gerçekten hızlı yayılıyor ve bu virüs öldürücü bir şey. Bildiğiniz gibi bizim sezonumuz da Haziran, Temmuz aylarına kadar ertelendi. Umarım daha da ertelenmez ve bu virüs ortadan kalkar. Umarım ki biz yarışlara gideriz ve dünyadaki durumlar düzgün bir hal alır. Lütfen herkes evinde kalsın. Bizler de evde kalıp, antrenmanlarımızı evde yapmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.
- 27.03.2020
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