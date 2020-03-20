Ampute futbol ve tekerlekli sandalye basketbolda ligler 1 Mayıs'a ertelendi

Federasyondan yapılan açıklamada, ampute futbol ve tekerlekli sandalye basketbol lig müsabakalarının koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında daha önce 1 Nisan'a ertelendiği hatırlatıldı.

Artarak devam eden küresel ölçekteki salgın nedeniyle ampute futbol ve tekerlekli sandalye basketbol lig maçları ile 1-5 Nisan tarihlerinde Antalya'da yapılması planlanan Tekerlekli Sandalye Basketbol 3. Lig play-off müsabakalarının alınan yeni tedbirler doğrultusunda 1 Mayıs'a kadar ertelendiği kaydedildi.

Federasyonun 1 Mayıs'a kadar süreci takip ederek, karşılaşmaların takvimini gelişen şartlar doğrultusunda yapılacak çalışmaların sonrasında belirleyeceği aktarıldı.