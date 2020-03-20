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20 Mart 2020, Cuma
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Ampute ve tekerlekli sandalye basketbolda ligler 1 Mayıs'a ertelendi

Ampute futbol ve tekerlekli sandalye basketbolda ligler 1 Mayıs'a ertelendi

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu, ampute ve lig müsabakalarını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında 1 Mayıs'a kadar askıya aldı.

Federasyondan yapılan açıklamada, ampute ve lig müsabakalarının koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında daha önce 1 Nisan'a ertelendiği hatırlatıldı.

Artarak devam eden küresel ölçekteki salgın nedeniyle basketbol lig maçları ile 1-5 Nisan tarihlerinde 'da yapılması planlanan Tekerlekli Sandalye Basketbol 3. Lig play-off müsabakalarının alınan yeni tedbirler doğrultusunda 1 Mayıs'a kadar ertelendiği kaydedildi.

Federasyonun 1 Mayıs'a kadar süreci takip ederek, karşılaşmaların takvimini gelişen şartlar doğrultusunda yapılacak çalışmaların sonrasında belirleyeceği aktarıldı.

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  1. 20.03.2020
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