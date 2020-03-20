At yarışları koronavirüs tehlikesi nedeniyle ertelendi!

Koronavirüs Türkiye'de at yarışlarına da engel oldu. Perşembe günü tüm spor müsabakalarının ertelendiği resmi olarak açıklanırken, bugün de at yarışlarının ertelendiği açıklandı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli konu ile ilgili yaptığı açıklamada: "At yarışlarını erteledik. Minimumda bu hareketlerin olmasını istedik. Bu yüzden erteledik. Şu anda herhangi bir tarihle ilgili karar almadık. Korona virüs seyrine göre alma düşüncemiz var." dedi.