At yarışları koronavirüs tehlikesi nedeniyle ertelendi! - Son dakika At Yarışı haberleri - Fotomaç
20 Mart 2020, Cuma
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Haberler At Yarışı Flaş! Koronavirüs nedeniyle o spor da ertelendi

At yarışları koronavirüs tehlikesi nedeniyle ertelendi!

At yarışları koronavirüs tehlikesi nedeniyle ertelendi!

'in Wuhan kentinde başlayan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs, ülkemizde de etkisini göstermeye başladı. 19 Mart Perşembe günü 'deki tüm spor müsabakaları 2. bir emre kadar ertelenirken, 20 Mart Cuma günü de at yarışlarının ertelendiği duyuruldu.

Koronavirüs 'de at yarışlarına da engel oldu. Perşembe günü tüm spor müsabakalarının ertelendiği resmi olarak açıklanırken, bugün de at yarışlarının ertelendiği açıklandı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli konu ile ilgili yaptığı açıklamada: "At yarışlarını erteledik. Minimumda bu hareketlerin olmasını istedik. Bu yüzden erteledik. Şu anda herhangi bir tarihle ilgili karar almadık. Korona virüs seyrine göre alma düşüncemiz var." dedi.

  1. 20.03.2020
  2. Güncelleme: 20.03.2020 12:25
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