At yarışları koronavirüs tehlikesi nedeniyle ertelendi!
Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs, ülkemizde de etkisini göstermeye başladı. 19 Mart Perşembe günü Türkiye'deki tüm spor müsabakaları 2. bir emre kadar ertelenirken, 20 Mart Cuma günü de at yarışlarının ertelendiği duyuruldu.
Koronavirüs Türkiye'de at yarışlarına da engel oldu. Perşembe günü tüm spor müsabakalarının ertelendiği resmi olarak açıklanırken, bugün de at yarışlarının ertelendiği açıklandı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli konu ile ilgili yaptığı açıklamada: "At yarışlarını erteledik. Minimumda bu hareketlerin olmasını istedik. Bu yüzden erteledik. Şu anda herhangi bir tarihle ilgili karar almadık. Korona virüs seyrine göre alma düşüncemiz var." dedi.
- 20.03.2020
- Güncelleme: 20.03.2020 12:25
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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