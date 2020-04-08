Türkiye Jokey Kulübü'nden dev bağış!
Türkiye Jokey Kulübü (TJK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 maaşını vererek başlattığı Milli Destek Kampyası'na destek oldu. TJK, yaptığı açıklamada 12 Nisan Pazar günü tüm yarışlara yapılacak olan bahis gelirlerini kampanyaya bağışlayacağını duyurdu. İşte detaylar...
Açıklamaya sağlık çalışanlarının Dünya Sağlık Günü'nü kutlayarak başlayan Türkiye Jokey Kulübü, sağlık çalışanlarına en içten dileklerini iletti.
TJK ayrıca, sağlık çalışanlarına destek olmak için 12 Nisan Pazar günü yurt dışı yarışlar üzerine alacağı bahis gelirlerini bağışlayacağını açıkladı.
İşte TJK'nın resmi internet sitesinden yaptığı o açıklama:
Türkiye Jokey Kulübü olarak, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınına karşı ülkemizde gecelerini gündüzlerine katarak büyük bir özveriyle görev yapan tüm Sağlık Çalışanlarımızın Dünya Sağlık Gününü kutlar, en içten teşekkürlerimizi sunarız.
Bu vesileyle, Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek olmak amacıyla, 12 Nisan Pazar günü yurt dışı yarışlar üzerine kabul edeceğimiz müşterek bahislerden elde edilecek yarış gelirini bağışta bulunacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.
- 08.04.2020
- Güncelleme: 08.04.2020 17:32
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