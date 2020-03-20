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20 Mart 2020, Cuma
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Kulüpler Birliği toplantısında koronavirüs önlemi

Kulüpler Birliği toplantısında koronavirüs önlemi

Kulüpler Birliği Vakfı'nın bugün saat 13:00'te planladığı toplantının, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında telekonferans yöntemi ile gerçekleştirileceği bildirildi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun başkanlığında dün 'da Futbol Federasyonu () Başkanı , Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı , Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil'in katılımı ile gerçekleştirilen koronavirüs toplantısında liglere erteleme kararı çıkmıştı.

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, bugün toplantı yapacaklarını duyurmuştu. Saat 13:00te Kulüpler Birliği Vakfı'nın Maslak'ta bulunun ofisinde gerçekleşmesi planlanan toplantının telekonferans yöntemi ile gerçekleştirileceği açıklandı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Bugün saat 13'te Kulüpler Birliği'nin Maslak Ofisi'nde gerçekleştirilmesi planlanan toplantı için, telekonferans yöntemi ile gerçekleştirilme kararı alınmıştır. Hiçbir kulüp başkanı, fiziksel bir katılım gerçekleştirmeyecektir.

  1. 20.03.2020
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