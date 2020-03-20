Hıncal Uluç: Dünya tarihine bakarsan baş edilmeyen salgın yok
A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, Kale Arkası programında tüm liglerin ertelenmesinin ardından koronavirüsle alakalı açıklamalarda bulundu. Uluç,"Dünya tarihine bakarsan baş edilmeyen salgın yok." ifadelerini kullandı.
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