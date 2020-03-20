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20 Mart 2020, Cuma
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Futbolcuların sözleşmeleri uzayacak

Futbolcuların sözleşmeleri uzayacak

Liglerin ertelenmesinin ardından merak konusu olan konulardan biri de futbolcu sözleşmeleriydi. Futbolcuların 'ta sona erecek sözleşmeleri otomatik olarak uzayacak.

Liglerin ertelenmesinin ardından merak konusu olan konulardan biri de futbolcu sözleşmeleriydi. Futbolcuların 'ta sona erecek sözleşmeleri otomatik olarak uzayacak. Futbol Federasyonu Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı'nın 19. maddesinin 3. bendinde şu ifade yer alıyor: "Her halükarda sözleşmelerin bitiş tarihinin 31 Mayıs olarak tespit edilmesi zorunludur. Sözleşme bitiş tarihinden sonra resmi müsabakaların devam etmesi halinde, sözleşmenin süresi müsabakaların bitimine kadar uzamış sayılır."
  1. 20.3.2020
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