Futbolda amatör lig maçları da ertelendi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), profesyonel liglerde olduğu gibi amatör liglerde de müsabakaların ertelendiğini duyurdu. Resmi siteden yapılan açıklamada, halen oynanmaya devam eden Bölgesel Amatör Lig, Süper Amatör Lig, 1. ve 2. amatör ligler ile 19 yaş altı kategorisi 1. ve 2. liglerdeki müsabakaların ertelendiği belirtildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), profesyonel liglerde olduğu gibi amatör liglerde de müsabakaların ertelendiğini duyurdu.
TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan kararlar doğrultusunda, halen oynanmaya devam eden Bölgesel Amatör Lig, Süper Amatör Lig, 1. ve 2. amatör ligler ile 19 yaş altı kategorisi 1. ve 2. liglerdeki müsabakaların ertelendiği belirtildi.
TFF İcra Kurulu Üyesi ve Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Düşmez'in sunduğu kapsamlı rapor ile ertelenen amatör liglerin yeni müsabaka takviminin, gelişmelere göre belirleneceği aktarıldı.
- 19.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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