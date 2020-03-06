Milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün'ün gözü Tokyo'da "birincilik kürsüsü"nde

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübünün sporcularından İlgün, yaptığı açıklamada, 2020'ye hızlı başladığını, olimpiyatlar öncesi önemli müsabakalarının olduğunu söyledi.

Olimpiyatlardaki sıralama için puan veren turnuvaların önemli olduğunu belirten İlgün, "Sıralamadaki ilk 6 kişi olimpiyatlara direkt katılıyor. Biz de sıralamamızı korumamız açısından bu turnuvalara katılıyoruz. Bunlardan biri Dubai'de yapılan G2 Turnuvası'ydı. Dubai'deki turnuvada birinci oldum ve 20 puan aldım. Ardından İsveç'te yapılan Başkanlık Kupası vardı. Burada önemli rakiplerim vardı. Finalde son iki olimpiyat şampiyonuyla karşılaşacaktım ama kendisi benimle maç yapmadı. Sanırım biraz çekindi benden. Çünkü performansım çok iyi. Şu anda zirvede gidiyorum." diye konuştu.

İlgün, Başkanlık Kupası'nda da birinci olarak altın madalya kazandığını hatırlattı.

Mayıs ayında yapılacak Avrupa şampiyonasına katılacağını aktaran İlgün, şöyle devam etti:

"Olimpiyatlar öncesi son müsabakalarımız olacak. Kendimizi ve performansımızı değerlendirmemiz açısından iyi bir yer. Orada da iyi müsabakalar yapıp olimpiyatlara kendimi hazırlayacağım. Olimpiyatlar sporun zirvesi ve olimpiyatlara katılmak her sporcunun hayali. Ben de orada yer alacağım. Tüm rakiplerimiz iyi. Çünkü herkes çok iyi çalışıyor. Herkesin hedefi kürsüde olmak ama benim hedefim altın madalyayı almak. Rakiplerim çok iyi ama hepimiz birbirimizi tanıyoruz. Hepimiz birbirimizle müsabakalar yaptık. Şimdi rakiplerime göre çalışıp performansımı göstererek altın madalya kazanmak istiyorum."

"2019'DAKİ GRAND PRİX'LERDE MADALYA ALAN TEK TÜRK TEKVANDOCUYUM"

Milli sporcu, Avrupa Şampiyonası ve olimpiyatlara kadar bütün turnuva ve grand prix'lere katılmaya çalıştığını dile getirdi.

Yoğun çalıştıklarını vurgulayan İlgün, "Dinlenme fırsatımız yok. İnşallah bu çalışmalarımız madalya ile süslenecek. Antrenmanlarımız müsabaka yoğunluklu geçiyor. Kamplarda olduğumuz sürede de arkadaşlarımızla maçlar yapıyoruz. Farklı arkadaşlarımızla maç yaparak daha iyi hazırlanmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Olimpiyat sıralamasında ikinci sıraya yükseleceğine dikkati çeken İlgün, 57 kiloda Türkiye'yi temsil edeceğini belirtti.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübüne geçen yıl geçtiğini ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a verdiği olimpiyat madalyası sözünü tutmak istediğini anlatan İlgün, şunları kaydetti:

"Bana güvenen bu kadar insan ve bana olan inançları var. Bana verilen destek, inanç ve güveni boşa çıkarmak istemiyorum. Ayrıca Milliyet tarafından yılın en iyi çıkış yapan sporcusu kategorisinde aday gösterildim. Bu benim için büyük bir gurur. 2019'da birçok başarıya imza attım. Tüm Grand Prix'lerde madalya alan tek Türk tekvandocuyum. Böyle bir yarışmada aday gösterilmek de onur verici. İnşallah seçilirim. Geçen yıl tek fire verdiğim maç dünya şampiyonasıydı. Orada da biraz sakatlığım vardı, o yüzden yenildim. Onun dışında grand prix'lerde olimpiyat sporcularıyla, dünyanın ilk 16'sıyla dövüştüm. Bunların hepsinde madalya almam demek olimpiyatlarda da kürsüde olmam anlamına geliyor. Bu benim için büyük bir gurur. İnşallah olimpiyatlarda da bunu gerçekleştireceğim."