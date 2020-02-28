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28 Şubat 2020, Cuma
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Bakan Kasapoğlu'ndan şehitler için taziye mesajı

Bakan Kasapoğlu'ndan şehitler için taziye mesajı

Gençlik ve , 'de rejim unsurlarının 'ne yönelik saldırısında düşen askerler için taziyede bulundu.

Bakanlığın internet sitesinde yayınlanan mesajda Kasapoğlu, "Ülkemizin milli güvenliğini sağlamak üzere 'de görev yapan kahraman Mehmetçiğimize rejim unsurlarınca gerçekleştirilen alçak saldırıda olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Rabb'im makamlarını cennet eylesin. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

  1. 28.02.2020
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