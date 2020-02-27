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27 Şubat 2020, Perşembe
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Idlib'den acı haber! Milletimizin başı sağolsun

Idlib'den acı haber! Milletimizin başı sağolsun

Valisi Rahmi Doğan, 'de Mehmetçiğe yönelik gerçekleştirilen saldırı hakkında canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Vali Doğan "22 askerimiz şehit oldu. Ağır yaralılarımız var. Hastanelerimizde yaralılarımız için herhangi bir kan ihtiyacı yoktur. Tüm tedbirler alınmış, tüm sağlık personelimiz görevi başındadır. Yaralılarımıza gerekli müdahaleler yapılmaktadır" şeklinde konuştu.

Suriye 'de yer alan unsurlarına ilişkin son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Valisi Rahmi Doğan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri () unsurları hava saldırısına uğramıştır. Bu saldırı sonucu 22 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur" ifadelerini kullandı.

Doğan, İl Müdürlüğü binasında, İdlib'de TSK'ye yönelik hava saldırısına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Saldırının rejim güçlerince yapıldığını belirten Doğan, şunları kaydetti:

"İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurları hava saldırısına uğramıştır. Bu saldırı sonucu 22 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur. Yaralılarımız, ağır yaralılarımız var, yaralılarımızı Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye aldık. Tedavileri devam ediyor. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Yaralılarımızla ilgili kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğim."

Doğan, hastanelerde yaralılar için herhangi bir kan ihtiyacı olmadığını vurgulayarak, "Tüm tedbirler alınmıştır, tüm sağlık personelimiz görevi başındadır. Yaralılarımıza gerekli müdahaleler yapılmaktadır. Hemşehrilerimden müsterih olmalarını bekliyorum ve hastanelerin etrafında herhangi bir yığılma olmamasını buradan istirham ediyorum." diye konuştu.

  1. 28.02.2020
  2. Güncelleme: 28.02.2020 00:46
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