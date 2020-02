Bu tesisleşmenin eşi benzeri yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Burhan Felek Atletizm Stadı ve Çalışma Salonları'nın açılış törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burhan Felek Tesisleri'nin 7 gün 24 saat hizmet vereceğini belirtip, "Gençler günün her saatinde burada spor yapabilecek. Bu uygulamayı ülkemizdeki diğer tesislerimizde de başlatıyoruz" dedi. Futbol oynadığı dönemlerde bu tesiste maçlara çıktığını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:



'DÜNYANIN GÖZBEBEĞİ'

"Tesisleri günün büyük bölümünde boş dursunlar, çürüyüp gitsinler diye yapmıyoruz. Milletimiz azami düzeyde istifade etsin istiyoruz. Her alanda olduğu gibi sporda da hamdolsun son 17 yılda dünyada eşi benzeri olmayan bir tesisleşme devrimi gerçekleştirdik. Ülkemizin istinasız her şehrini stadyumlarla, yüzme havuzları ile, salonlarla, kortlarla, kayak merkezleri ile, mahalle tipi spor alanlarıyla donattık. Bugüne kadar spor tesislerimiz için eski parayla 9.5 katrilyon lira harcadık. Tesis yatırımlarıyla ülkeyi spor turizminde dünyanın göz bebeği haline getirdik."



'HEM GENÇ HEM MODERN'

Biz, 'Spor herkes içindir' ilkesine gönülden inanıyoruz. Ülkemizin tüm şehirlerini, ilçelerini, mahallelerini tesislerle donatıp, sporu insanlarımızın ayağına götürüyoruz. Avrupa'nın en genç nüfusuna sahibiz. Avrupa'nın en genç ve modern spor tesisleri de bizde. Bunların üzerine yenilerini ekliyor, proje üstüne proje geliştiriyoruz. Yeni bir kampanya daha başlatıyoruz. Ülkemizde dört bir köşesinde uygun olan her yere, tam 10 bin pota yerleştiriyoruz."



'GELECEĞİN ŞAMPİYONLARI BU SAHALARDAN ÇIKACAK'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapılan diğer tesislerle ilgili de şu bilgileri verdi: "Şu ana kadar ülke genelinde 2 bin 425 mahalle ve okul sahası inşa ettik. Bunlara ilave olarak, bin 18 mahalle tipi sahamızın yapımı da sürüyor. İstanbulumuzun da her ilçesini yüzme havuzları, kortlar, atletizm pistleri, basketbol, futbol ve voleybol sahalarıyla donatmaya devam edeceğiz. Bu sahalarda ter döken evlatlarımızın arasından geleceğin şampiyonları çıkacak. Biz daima gençlere güvendik ve bugün de güveniyoruz."



LARKIN'E FORMAYI VERDİ

Geçtiğimiz günlerde Türk vatandaşlığına geçen Shane Larkin de dün Burhan Felek Tesisi'nin açılışındaydı. Ay-yıldızlı formayı giyecek olan başarılı basketbolcuya ilk milli formasını veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Shane Larkin, A Milli Basketbol Takımını seçti. Basketbol sporunun önemli isimlerinden Shane Larkin artık ay-yıldızlı formayla mücadele edecek" dedi.



'BU BAŞARILAR TESADÜFİ DEĞİL'

Uluslararası müsabakalarda milli sporcuların elde ettiği başarılara değinen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kazanılan madalya sayısındaki büyük artış yüzümüzü güldürdü. Bu başarılar tesadüfi değil. Çok büyük bir emeğin neticesi ve daha güzel günlerin habercisi. Olimpiyatlarda ülkemizi temsil edecek tüm sporcularımıza inanıyor ve güveniyoruz. Gerek bireysel gerek kollektif sporlarda inanıyorum ki başarıları yakalayacağız. Bununla yetinmiyor kendilerine her türlü imkanı da sağlıyoruz" dedi.



GENÇLERE MESAJ...

Açılış töreninde gençlerimize mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Buradan Türkiye'nin bütün gençlerini, Gençlik ve Spor Bakanlığı'mızın öncülüğünde yürütülecek çalışmalarda gönüllü olmaya davet ediyorum. Bizim sadece kariyerine odaklı değil, asıl olarak sorumluluk sahibi, öz güveni yüksek ve arkadaşlarıyla omuz omuza vermeyi bilen bir nesle ihtiyacımız var" açıklamasında bulundu.