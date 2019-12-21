Michael Schumacher'dan kötü haber! Doktorları açıkladı...

2013 yılında Alp Dağları'nda geçirdiği talihsiz kayak kazasının ardından bitkisel hayatta bulunan Formula 1'in efsane pilotu Michael Schumacher hakkında üzen bir açıklama geldi.

"MUCİZE OLMAYACAĞI BELLİYDİ"

Michael Schumacher'in sağlık durumunu yakından takip eden iki doktor, Alman pilotun son durumuna ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Doktor Phillipe Menasche, Michael Schumacher'in Fransa'nın başkenti Paris'te geçirdiği kök hücre ameliyatını doğruladı. Kök hücre tedavisinden en başından beri ümitlerinin olmadığını belirten Menasche, "Schumacher kök hücre tedavisine girdi. Ancak bu tedavinin en başından beri bir mucize gerçekleşmeyeceği belliydi" dedi.

Bir diğer uzman hekim Jean-Francois Payen ise, 6 yıldır komada olan Michael tedavi çizelgesini paylaşarak hayranlarının sabırlı olmasını istedi. Jean-Francois Payen'in Michael Schumacher hakkında yaptığı açıklamalar şu şekilde:

"TEDAVİ PLANIMIZA GÖRE..."

"Hayat arkadaşı Corinna, sürecin zorluğunu ve önlerinde çok uzun bir yol olduğunun farkında. Sıradışı bir irade örneği sergiliyor. Kocasının iyileşmesi için elinden ne geliyorsa yapıyor. Schumacher ve ailesini zaman zaman ziyaret ediyorum. Sağlık durumuna ilişkin yeni bilgileri de ailesiyle paylaşıyorum. Schumacher'in rejenerasyon periyodu için 1 ila 3 yıllık yapılmış bir plan var. Buna göre ilerliyoruz."

Yaklaşık 6 yıldır ailesi tarafından sır gibi saklanan Michael Schumacher'in tedavisi gözlerden uzak sürdürülüyor. Alman efsanenin kariyeri boyunca elde ettiği servetinin büyük bir bölümünün tedaviye harcandığı biliniyor.