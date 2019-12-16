Türkiye 2020 Kış Gençlik Olimpiyatları’na 14 sporcuyla katılacak - Son dakika DigerSporlar haberleri - Fotomaç
17 Aralık 2019, Salı
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2020 ’na 14 sporcuyla katılacak

Türkiye 2020 Kış Gençlik Olimpiyatları’na 14 sporcuyla katılacak

2020 Lozan 'nda 'yi 14 sporcu temsil edecek. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden yapılan açıklamaya göre 9-22 Ocak tarihlerinde ’nin Lozan kentinde düzenlenecek organizasyona, 70’i aşkın ülkeden 15-18 yaş aralığında 1880 sporcu katılacak.

8 branş, 16 disiplindeki (alp disiplini kayak, artistik buz pateni, biatlon, buz hokeyi, curling, kayakla atlama, kayak dağcılık, , kısa mesafe sürat pateni, sürat pateni, bobsled, luge, skeleton, kuzey kombine, serbest stil kayak, snowboard) yarışmalara sahne olacak 3. 'nda adına 14 sporcu yarışacak.

Türkiye, Innsburg 2012'de 4, Lillehammer 2016'da ise 13 kişilik kadroyla mücadele etmişti.

Lozan 2020'de ay-yıldızlı formayı giyecek sporcular şunlar:

Alp disiplini kayak: Mina Baştan, Derin Berkin

Biatlon: Mine Kılıç, Barış Oduncu

Buz hokeyi: Sidre Özer, , Ziya Efe Güçlü

Curling: Berfin Şengül, İfayet Şafak Çalıkuşu, Kadir Polat, Selahattin Eser

Kayaklı koşu: Fatma Yavuz, Özlem Ceren Dursun, Mehmet Türün

  1. 17.12.2019
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