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11 Aralık 2019, Çarşamba
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Gurur duyuyoruz

Gurur duyuyoruz

1001 projeye 17,5 milyon liralık destek verdiklerini belirten Bakan Kasapoğlu, “ yürüttüğü harika çalışmalara şahitlik ettik. Gençlerimizle gurur duyuyoruz” diye konuştu.

Gençlik ve 'nın "Fikir sizden uygulama bizden" sloganıyla yürüttüğü programın sonuçları açıklandı. Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında 1001 projeye 17,5 milyon liralık destek sağlandığı bildirildi. kültür sanat alanında 371, gönüllülük alanında 170, yenilikçi fikirler alanında 148, fiziksel aktivite, egzersiz ve spor alanında 135, çevre bilinci alanında 135 ve hayvanların korunması alanında 42 olmak üzere 1001 projesine destek verildiği açıklandı.

2023 VİZYONUNU İŞARET ETTİ
Gençlerin projelerine verdikleri önemden bahseden Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, tasarlayacağı ve uygulamaya geçirecekleri projelerine destek sağladıklarını ve sağlayamaya devam edeceklerini belirtti. 2023 vizyonuna işaret eden Kasapoğlu, "Onların, ülkemize ve insanlığa parlak ufuklar kazandırabilecek yenilikçi fikirlerini desteklemekten büyük bir heyecan duyuyoruz. Gençlerin yürüttüğü harika çalışmalara hep birlikte şahitlik ettik. Gençlerimizle gurur duyuyoruz" dedi.

  1. 11.12.2019
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