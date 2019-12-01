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01 Aralık 2019, Pazar
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File ve potada şampiyon bugün belli olacak

File ve potada şampiyon bugün belli olacak

Gençlik ve tarafından düzenlenen 'Sokaklar Bizim 3x3' Turnuvası ve '' Voleybol Turnuvası tüm hızıyla sürdürülüyor.

Sporun gelişimine katkı sağlamak ve spor branşlarının bilinirliğini arttırmak amacıyla 'Sokaklar Bizim 3x3' Turnuvası ile ev hanımları ve çalışan kadınların, düzenli fiziksel aktivite alışkanlığının kazandırılması amacıyla '' Voleybol Turnuvası düzenleniyor. 'da da düzenlenen maçlar, adeta nefesleri keserken, katılımcılar finallere kalabilmek adına canla başla mücadele ediyor.
Işıkkent Spor Salonu'ndaki 15 takım, 'Sokaklar Bizim 3x3' Basketbol turnuvasına 13 takım katılım sağlıyor.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde müsabakalarda bugün yapılacak final maçları sonrasında şampiyon belli olacak.

  1. 01.12.2019
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