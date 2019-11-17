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17 Kasım 2019, Pazar
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milli sporcular 'ya uğurlandı

Alaçamlı milli sporcular Kamboçya'ya uğurlandı

milli sporcular Selma Kalanç, Aylin Emir, Semra Kocabaş, Ayşegül Gürel ile antrenörü 'i Alaçamlı hemşerileri uğurladı.

'da Alaçamspor Bocce takımının milli sporcuları 'ya uğurlandı.

Beden Eğitimi Öğretmeni ve antrenörü 19-23 Kasım tarihleri arasında Kamboçya'nın başkenti Phnom Penh şehrinde yapılacak Dünya Bocce şampiyonasına Alaçam'ı, Samsun'u ve 'yi temsilen katılacağız. Allah emeklerimizi boşa çıkarmasın. Hedefimiz Milli Marşımızı birincilik kürsüsünde söylemek.Alaçamın gençlerinin destek verilirse neler yapabileceğini Tüm Türkiye'ye gösterdik" dedi.

  1. 17.11.2019
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