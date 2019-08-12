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12 Ağustos 2019, Pazartesi
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'den dünya rekoru

İlke Özyüksel'den dünya rekoru

İngiltere'de düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda , koşu ve atış kombinasyonunda dünya rekoru kırdı. İlk 8'e giren sporcuların 'na kota aldığı organizasyonu 20'nci, 23'üncü, ise 31'inci sırada tamamladı

, İngiltere'de düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda koşu ve atış kombinasyonunda dünya rekoru kırdı.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Modern Pentatlon Federasyonu (UIPM) koordinatörlüğünde Avrupa Modern Pentatlon Konfederasyonu (ECMP) ve Büyük Britanya Modern Pentatlon Birliğinin ortaklaşa düzenlediği Avrupa Şampiyonası, İngiltere'nin Bath kentinde bulunan Bath Üniversitesi Antrenman Köyü'nde gerçekleştirildi.

Şampiyonada Türkiye'yi İlke Özyüksel, ve temsil etti. Milli sporcuların üçü de finale adını yazdırırken, İlke Özyüksel, UIPM tarafından açıklanan verilere göre koşu ve atış kombinasyonunda dünya rekoru kırdı.

İlk 8'e giren sporcuların 'na kota aldığı organizasyonu İlke Özyüksel 20'nci, Buğra Ünal 23'üncü, İpek Akşin ise 31'inci sırada tamamladı.

  1. 13.08.2019
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